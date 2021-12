Oroscopo domani Branko e Paolo Fox: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro – 6 dicembre

Ecco l’oroscopo di Branko e Paolo Fox, di domani lunedì 6 dicembre 2021. Mentre il fine settimana sta per terminare, un nuovo lunedì è dietro l’angolo. Quali segni, fra Ariete, Toro, Gemelli e Cancro, saranno baciati dalla fortuna nelle prossime ore? Se vuoi scoprirlo, leggi le seguenti anticipazioni astrologiche per la giornata di venerdì. Di seguito, ti proponiamo una piccola anteprima, ricavata dall’oroscopo per domani dei due famosi astrologi, Branko e Paolo Fox.

Oroscopo domani Branko: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Come invita a fare l’oroscopo di Branko domani l’Ariete dovrà usare particolare cautela. Se non farà attenzione, correrà il rischio di litigare con un’autorità. Per il Toro domani la Luna potrebbe inviare evidenti segnali d’amore. Non potrà ignorarli. Domani i Gemelli saranno alle prese con questioni pratiche, come spartizioni, beni di famiglia, patrimoni. Infine, il Cancro avrà bisogno di molta prudenza, per tenere testa ai fastidi che la Luna contraria provocherà.

Oroscopo domani Paolo Fox: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani l’Ariete comincerà una settimana di grande rimonta. Sarà importante cominciare a lavorare su idee valide. Per il Toro si preannuncia un lunedì ricco di vitalità e voglia di amare, d’incontrare nuova gente. Occhio alla forma fisica! Domani i Gemelli avranno una giornata decisamente migliore rispetto a quelle appena trascorse. Il Sole e Mercurio contrario potrebbero causare nuove dispute in famiglia o nel lavoro. Lunedì complicato per i nati in Cancro che dovranno fronteggiare gli effetti negati di Luna e Venere opposte. Servirà molta attenzione, per evitare le discussioni e le polemiche inutili.