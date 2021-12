Oroscopo domani Branko e Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci – 6 dicembre

Ecco l’oroscopo di Branko e Paolo Fox di domani, lunedì 6 dicembre 2021, rivolto a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Partirà con il piede giusto la settimana degli ultimi quattro segni dello zodiaco? Se vuoi scoprirlo, ti basterà leggere la seguente anteprima, tratta dall’oroscopo per domani dei due astrologi più amati d’Italia, Branko e Paolo Fox.

Oroscopo domani Branko: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Come preannuncia l’oroscopo di Branko domani per il Sagittario sarà una giornata particolarmente produttiva. Potrà andare in banca, avanzare richieste, chiedere un finanziamento. Il Capricorno domani potrà contare sulla complicità di Luna e Venere. Ottimo momento per l’amore, le amicizie, i rapporti interpersonali e le collaborazioni. Sarà bene per l’Acquario fermarsi a studiare le prossime mosse, prima di prendere una decisione importante sul lavoro. Infine, domani i Pesci dovrebbero approfittare della benevolenza delle stelle, per ingrandire la propria rete di contatti.

Oroscopo domani Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani il Sagittario comincerà una settimana molto stimolante. Sta vivendo un momento molto forte a livello astrologico: sarà importante sfruttarlo al massimo. Per il Capricorno domani sarà un giorno piuttosto impetuoso, per via di questa Luna nel segno. D’ora in poi capirà quali sono le sue vere priorità, imparerà a alleggerirsi di qualche dovere, per dare più spazio agli affetti. Domani l’Acquario avrà una buona giornata. Dovrà approfittarne, perché sta portando avanti cambiamenti epocali, sotto ogni punto di vista. Infine, domani i Pesci stanno per cominciare una nuova fase molto più rosea. Nel frattempo, servirà ancora un po’ di prudenza, per tenere testa a Sole e Mercurio in quadratura.