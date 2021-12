Oroscopo e Classifica dei segni zodiacali di oggi, 5 dicembre 2021

Leggi l‘oroscopo e la classifica dei segni zodiacali di oggi, domenica 5 dicembre 2021. In questa giornata la Luna saluterà il segno del Sagittario per trasferirsi in Capricorno. Si preannuncia una serata importante in amore per i segni di terra. Vuoi saperne di più? Dai un’occhiata all’oroscopo di oggi e la nostra astro-classifica, con tutti i segni: dal più sfortunato al più fortunato.

Posizioni basse

12° – Cancro

Secondo l’oroscopo e la classifica di oggi dovrai fare particolare attenzione, perché dal pomeriggio in poi la Luna si sposterà in Capricorno, proprio dove si trova Venere. Le due signore dello zodiaco saranno in opposizione, per cui potrebbero provocarti un nuovo malessere, alcune complicazioni o dubbi in amore. Sii prudente!

11° – Bilancia

Oggi la Luna in quadratura ti causerà qualche dissapore o disagio nei rapporti con gli altri, sia in famiglia, sia nel posto di lavoro. Meglio avere calma e sangue freddo e non infilarsi in discussioni che non porteranno da nessuna parte. Possibili complicazioni, alti e bassi con il partner.

10° – Gemelli

Oggi, al mattino, sarai ancora un po’ frastornato per colpa della Luna in opposizione. Se il giorno prima ci sono stati dei contrasti in amore o in famiglia, dovresti usare la massima cautela, per non peggiorare le cose. Verso sera per fortuna la signora bianca dello zodiaco si sposterà in Capricorno e ti avrai la possibilità di recuperare un po’ di serenità.

9° – Ariete

Come suggerisce l’oroscopo e la classifica di oggi la tua giornata partirà col piede giusto, ma con il trascorrere delle ore l’umore peggiorerà. In serata potresti diventare perfino intollerante verso gli altri oppure accusare un lieve calo fisico. Prova a riguardarti un po’ e non fare le ore piccole!

Posizioni medie

8° – Acquario

Oggi riuscirai a recuperare un po’ di tranquillità interiore e, soprattutto, il coraggio di fare chiarezza in amore, rivedere alcune tue scelte passate. Dovresti fermarti e capire cosa desideri veramente. Nuovi incontri, storie importanti per chi è in attesa dell’anima gemella in vista!

7° – Pesci

Oggi potrai cominciare a gettare le basi per il tuo futuro. Sarà un futuro ricco di opportunità importanti, di belle gratificazioni a patto che t riesca fino d’ora a concentrare le tue energie su progetti e persone che contano. È tempo di leggersi dentro, affrontare le proprie ombre e costruire una vita più autentica e felice.

6° – Leone

Secondo l’oroscopo di oggi sarai pieno di energia positiva, vitalità e una buona creatività. Sfruttala per andare avanti, per risolvere i tuoi problemi, anche quelli legati alla casa. Molto resto ci saranno novità clamorose in tal senso. Purtroppo, con Saturno ancora in opposizione la vita lavorativa non sarà facile, dovrai ancora affrontare cambiamenti importanti.

5° – Toro

Dal pomeriggio in poi la Luna sarà in Capricorno, accanto a Venere. Ottime notizie per te! Finalmente potrai dedicarti alla tua vita sentimentale, vivere momenti emozionanti, riavvicinarti a qualcuno oppure incontrare una persona interessante.

4° – Scorpione

Oggi, dopo un anno molto faticoso, avrai la netta sensazione che le cose d’ora in poi miglioreranno. Nei prossimi mesi potrai recuperare il terreno perso. Ecco perché sarebbe importante arrivarci circondato da persone costruttive, capaci di sostenerti e non buttarti giù. Dovresti cominciare a fare un po’ di pulizia nelle tue relazioni.

Podio

3° – Vergine

Come indica l’oroscopo di oggi e la classifica oggi sarà una domenica particolarmente dinamica e potrai recuperare il tempo persone negli ultimi giorni. Con la Luna e Venere in ottimo aspetto avrai occasioni d’oro in amore: non sprecarle, lasciandoti sopraffare da troppa timidezza o riserbo.

2° – Sagittario

Oggi avrai un desiderio crescente di rimetterti in gioco in amore, di provare la passionalità dei periodi migliori, quelli che coincidono con la nascita di una storia. Le stelle faciliteranno i nuovi incontri, le emozioni intense, le frequentazioni.

1° – Capricorno

Oggi l’ingresso della Luna nel segno sarà la goccia che farà traboccare un vaso ricolmo di fortuna. Ti aspettano giornate ricche di nuove opportunità, di novità clamorose, grandi progetti che si realizzano. È il momento più opportuno per fermarsi e riconsiderare le proprie priorità, mettere l’amore e gli affetti sullo stesso piano del lavoro.