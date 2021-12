Oroscopo Paolo Fox domani, 6 dicembre 2021: tutti i segni zodiacali

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani lunedì 6 dicembre 2021. Mentre la domenica sta per volgere al termine, una nuova settimana sta per affacciarsi. La Luna si troverà nel cielo del Capricorno accanto a Venere, mentre Mercurio sarà in Sagittario. Vuoi scoprire di più? Leggi le seguenti anticipazioni condivise dallo stimato astrologo di Radio Lattemiele. Ecco, per chi vuole un’anteprima sulla giornata di domenica, l’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolto a tutti i segni dello zodiaco.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani, nonostante la Luna in quadratura, comincerà per te una settimana di rimonta importante. È probabile che qualcuno abbia in mente idee efficaci e con un cielo del genere ci sono tutte le premesse per realizzarle. Anche se non nell’immediato, ti aspetta un futuro felice!

Toro

Domani la Luna sarà ancora in ottimo aspetto: la vitalità, la voglia di amare saranno raddoppiate! Purtroppo, però, Marte in opposizione ogni tanto ti sottrae energia, forma fisica. In questi momenti la stanchezza avrà la meglio. Soprattutto a metà settimana ti converrà avere più prudenza.

Gemelli

Domani si preannuncia una giornata molto interessante, decisamente migliore rispetto alle ultime. Avrai un inizio settimana molto valido. Purtroppo, però, con il Sole e Mercurio ancora opposti sarà facile ritrovarsi in mezzo a qualche dissapore, nel posto di lavoro o con qualche amico poco leale nei tuoi confronti.

Cancro

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox domani purtroppo non sarà una giornata facile. La Luna e Venere saranno in opposizione: è probabile che dovrai affrontare nuove dispute o polemiche in famiglia o nel lavoro. Da giorni è iniziato un profondo cambiamento interiore che ti sta portando a scontrarti con gli altri. Ancora poca tranquillità.

Leone

Domani cercherai di riportare la tranquillità nella tua vita. Sarà importante provare a vivere gli eventi in modo positivo. Con Sole e Mercurio amici non ti mancheranno vitalità, idee e voglia di comunicare. Purtroppo, però, Saturno ancora in opposizione rende spesso e volentieri la tua strada una salita faticosa, pine di ostacoli da superare.

Vergine

Domani comincerà una settimana piuttosto impegnativa. Dovrai rimboccarti le maniche e darti da fare, per risolvere un problema pratico, legale, economico o professionale, carte da mettere a posto. Potrai andare avanti con ciò che fai, ma potresti scontrarti con chi non la pensa come te. Occhio alle critiche in amore!

Bilancia

Secondo le previsioni astrali di Paolo Fox domani comincerà una settimana migliore rispetto a quella trascorsa. Venere sarà ancora in quadratura, è vero, ma tu avrai più coraggio di confrontarti, dire cose importanti. Dovresti provare a ritrovare la tua creatività, un po’ di fantasia in più, perché per renderti più felice, hai bisogno di non dedicarti solo ai doveri! In amore avrai un vero sblocco a partire da marzo prossimo.

Scorpione

Domani sarà una buona giornata, illuminata da una Luna interessante. Potrai continuare a portare avanti il tuo recupero a livello fisico, emotivo e lavorativo. Chi ha imboccato una strada, determinato a stare meglio, non vorrà più tornare indietro. Cerca, allora, di lasciarti alle spalle anche i ricordo dolorosi.

Sagittario

Domani sarà l’inizio di una settimana molto allettante. A livello astrologico sei molto forte: non potrebbe essere altrimenti, visto che hai dalla tua parte il Sole, Mercurio, Saturno e Giove. Nonostante le difficoltà esterne, i grattacapi, ti dovresti avere ritrovato una bella energia e serenità. Per rendere la tua vita migliore, apriti all’amore!

Capricorno

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà un giorno un po’ irruente, portare avanti tutto diventerà faticoso. Stai, però, cominciando a capire che dovresti alleggerirti di più, fare un po’ meno, ma meglio, con più tranquillità. E questo varrà per tutto, dal lavoro alle amicizie. Più qualità e meno quantità! Nei prossimi giorni potresti avere dei momenti di disagio: fai molta attenzione.

Acquario

Domani sarà un giorno positivo, anche se in generale la tua condizione non è affatto facile! Stai stravolgendo la tua vita e non è sempre facile adattarsi ai cambiamenti. Chi non riesce ancora a trovare soddisfazione, forse nel lavoro, dovrebbe provare a cercarla in se stesso, più che all’esterno.

Pesci

D’ora in avanti potrai costruire un futuro migliore. Non disperare, anche se il Sole e Mercurio in quadratura potrebbero metterti ancora sotto pressione. Marte in buon aspetto ti aiuterà a provare emozioni positive. Amore molto promettente, specie nei prossimi mesi del 2022! Non ti innervosire di fronte ai piccoli ritardi.