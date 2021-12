Oroscopo settimanale Branko: previsioni dal 6 al 12 dicembre 2021

Ecco l’oroscopo di Branko per la settimana che va dal 6 al 12 dicembre 2021. La settimana comincerà con la Luna e Venere nel segno del Capricorno, mentre il Sole sarò in Sagittario. Quali segni trarranno dei vantaggi da questi transiti? Se vuoi scoprirlo in anteprima, leggi le seguenti anticipazioni tratte dall’oroscopo di Branko per la settimana, tratto dal libro Calendario Astrologico, rivolto a tutti i segni dello zodiaco.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko la settimana comincerà in maniera molto proficua. Lunedì potresti avere qualche diverbio con un’autorità: meglio fare molta attenzione. Mercoledì una magnifica Luna ti regalerà buone ispirazioni. Sarà importante seguire l’intuito. Sabato una giovante tentazione potrebbe stuzzicarti più del dovuto.

Toro

La tua settimana partirà alla grande. Lunedì una splendida Luna ti invierà dei segnali d’amore. Mercoledì, purtroppo, la dama bianca transiterà nel segno dell’Acquario. Neo corso della giornata potresti accusare un lieve calo fisico, sentirti stanco e agitato. Venerdì t’imbatterai in alcune conoscenze che si riveleranno utili per il tuo futuro.

Gemelli

Lunedì dovrai discutere di spartizioni e beni di famiglia. Mercoledì si preannuncia una giornata molto fruttuosa per gli scambi commerciali, l’import-export: approfittane. Venerdì sarà indispensabile tenere a bada la tua ansia, provare e non farti sopraffare dall’agitazione.

Cancro

Come ti invita a fare l’oroscopo di Branko lunedì dovrai riguardarti, perché la Luna in opposizione potrebbe provocarti qualche leggero fastidio fisico. Martedì qualcuno potrebbe ricevere un’offerta allettante. Un nuovo incarico che gli dimostrerà di essere stimato nel lavoro. Sabato l’amore tornerà in auge.

Leone

Lunedì il lavoro ti richiamerà all’ordine. Giovedì dovrai usare la massima cautela, perché la Luna in opposizione ti causerà qualche piccola complicazione, forse un disturbo fisico, un po’ di fiacchezza. Sabato sarà la giornata giuste per dedicarsi ai contatti, migliorare social media, inviare email o promuoversi online.

Vergine

Lunedì potrai vincere di nuovo, grazie a una splendida Luna. Mercoledì sarà una giornata molto promettente per chi vorrà candidarsi per un nuovo lavoro, partecipare a un concorso, affrontare un colloquio. Il fine settimana sarà caratterizzato da momenti di alta tensione, dissapori e incomprensioni con i figli. Servirà prudenza.

Bilancia

Secondo le previsioni astrologiche di Branko lunedì ci saranno incomprensioni con i figli. Cerca di avere prudenza. Mercoledì una magnifica Luna potrebbe organizzare un incontro intrigante. Venerdì le stelle ti inviteranno a candidarti per un impiego, un nuovo ruolo. Avrai buone chance di farcela!

Scorpione

Lunedì avrai la possibilità di riportare l’armonia in famiglia, con i tuoi cari. Martedì, se sarai in difficoltà, dovresti vincere il tuo orgoglio e chiedere agli amici. saranno felici di tenderti una mano. Sabato la freccia di Cupido potrebbe fare centro nel cuore di qualcuno…

Sagittario

Lunedì sarà una giornata in cui le stelle faciliteranno i finanziamenti, le trattative con la banca. Martedì dovresti muoverti, comprare, vendere, concludere affari. I pianeti ti daranno una grossa mano! Giovedì prossimo ci saranno buone notizie in arrivo.

Capricorno

Come osserva l’oroscopo di Branko la settimana comincerà alla grande. Lunedì la Luna e Venere attivi favoriranno in special modo i rapporti con gli altri, le relazioni, i contatti, gli incontri. Mercoledì, invece, saranno agevolati gli affari, gli scambi, le compravendite. Venerdì potresti ritrovarti tra le mani un contratto da firmare.

Acquario

Lunedì dovrai fermarti e studiare le prossime mosse nel lavoro. Non essere troppo impulsivo! Giovedì qualcuno avrà bisogno di un esperto, forse u avvocato, per risolvere un problema. È probabile che venerdì tu raggiunga un accordo importante.

Pesci

Lunedì sarà la giornata ideale per ingrandire la tua rete di contatti. Mercoledì, invece, dovresti fermarti per fare un po’ di ordine, nella tua mente e nella tua vita. Il prossimo weekend sarà particolarmente intrigante per l’amore, i nuovi incontri, le relazioni.