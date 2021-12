Oroscopo settimanale Paolo Fox: previsioni dal 6 al 12 dicembre 2021

Leggi l’oroscopo di Paolo Fox per la settimana che va dal 6 al 12 dicembre 2021. Quali saranno i segni zodiacali più fortunati della prossima settimana e quali, invece, quelli messi a dura prova dagli astri? Se vuoi scoprirlo, ti basterà leggere le seguenti previsioni astrologiche tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per la settimana, rivolte a tutti i segni dello zodiaco.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox la settimana sarà di riscossa, anche se partirà con la Luna in dissonanza, lunedì. Molto intriganti le giornate di martedì e mercoledì, sia per il lavoro, sia per l’amore. Con il Sole, Mercurio in buon aspetto, Giove e Saturno finalmente davvero attivi, bisogna darsi da fare, non restare fermi.

Toro

La settimana comincerà con una Luna particolarmente benevola e complice. Lunedì sarà una giornata piena di vitalità e voglia di amare, di passare del tempo con la persona che ami. Mercoledì, invece, la Luna sarà in quadratura, accanto a Giove e Saturno. Non sarà un giorno facile da affrontare: i problemi, le discussioni, un certo nervosismo potrebbero prendere il sopravvento, servirà cautela.

Gemelli

La settimana sarà un crescendo. Se lunedì si prospetta una giornata interessante, migliore rispetto al weekend, mercoledì sarà molto perfino meglio più produttiva. Il Sole e Mercurio saranno ancora in opposizione e ti costringeranno a mantenere una certa cautela nei confronti degli altri, se non vorrai discutere.

Cancro

Come suggerisce di fare l’oroscopo di Paolo Fox dovrai avere molta attenzione già da lunedì, se non vorrai litigare con qualcuno. La Luna sarà in opposizione, come Venere. Questo vorrà dire altri scontri, nuove polemiche nella vita professionale e in quella privata. Stai attraversando un momento molto particolare in cui metti in discussione molte cose. Sii prudente! Migliori le giornate di venerdì e sabato.

Leone

Sarà una settimana molto stimolante, ricca di idee e creatività grazie al Sole e a Mercurio in aspetto favorevole. Domenica 12 si preannuncia un giorno importante per l’amore, le relazioni, gli incontri. Martedì e mercoledì, al contrario, dovrai usare estrema cautela, perché l’agitazione sarà tanta. Possibili spese impreviste.

Vergine

La settimana sarà abbastanza indaffarata. Anche se non avrai difficoltà eclatanti, sarai alle prese con un piccolo problema pratico da risolvere. Forse una persona remerà contro di te. Venerdì e sabato le giornate più agitate, per colpa di una Luna in opposizione: fai molta attenzione! Anche in amore dovresti evitare le critiche.

Bilancia

Secondo le previsioni astrali di Paolo Fox la tua settimana comincerà in maniera interessante, molto meglio rispetto a quella passata. Anche se lunedì la Luna e Venere saranno opposti, tu comincerai a ritrovare coraggio e sicurezza in te stesso. Mercoledì si preannuncia un giorno di grande forza in cui potrai affrontare chiarimenti importanti, aprirti con qualcuno. In amore servirà ancora molta prudenza, specie se la tua storia è iniziata da poco.

Scorpione

Lunedì sarà una giornata abbastanza interessante, accompagnata da Luna e Venere in buon aspetto. Ottime notizie per l’amore, per chi vuole recuperare anche a livello emotivo, fisico. Già martedì, però, potrebbe tornare un po’ di agitazione, per colpa del nuovo transito lunare. Occorrerà prudenza, evitare di rivangare il passato. Vai avanti con fiducia: le cose, piano piano, prenderanno una piega migliore.

Sagittario

La settimana sarà molto intrigante, sotto ogni punto di vista. D’altronde avrai ancora il Sole, Mercurio nel segno, Giove e Saturno in aspetto favorevole. Potrai affrontare le giornate con più entusiasmo e serenità. Buone occasioni anche in amore, soprattutto domenica prossima, quando la Luna sarà nell’amico Ariete. Approfittane! Molto valida anche la giornata di mercoledì.

Capricorno

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox la settimana comincerà in maniera un po’ impetuosa, agitata. Lunedì avrai molte cose da fare e il nervosismo potrebbe avere il sopravvento. Dovresti fermarti a riflettere sul fatto che sarebbe meglio affrontare meno impegni, ma in maniera migliore e più tranquilla. Non sovraccaricarti di troppe cose! Nei prossimi giorni, forse mercoledì o domenica, potresti vivere dei momenti di disagio.

Acquario

Lunedì si profila una giornata interessante, in cui non mancheranno le risorse. In questo momento ne hai un gran bisogno, perché stai affrontando cambiamenti radicali nella tua vita, forse nel lavoro, è non è sempre facile. Mercoledì la Luna sarà nel tuo cielo e amplificherà la tua emotività: potresti sentirti più agitato del dovuto. Fai attenzione! Domenica stimolante.

Pesci

La settimana sarà piuttosto stimolante e ti permetterà di seminare in vista dei prossimi mesi. Non ti fermare, anche se il Sole e Mercurio ti metteranno in difficoltà. Ti aspettano mesi di recupero importante, sotto ogni punto di vista, ma tu dovresti iniziare a seminare. Le giornate migliori: venerdì e sabato quando la Luna illuminerà il tuo cielo. Molto promettente l’amore!