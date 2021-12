Fortnite, dove si trova Canyon condominiale e come distruggere strutture [VIDEO]

Le missioni giornaliere di Fortnite sono nuovamente disponibili e tra queste abbiamo anche quella di distruggere strutture a Canyon Condominiale. La nuova area che è stata inserita all’interno del Capitolo 3 di Fortnite è veramente bellissima e tutta da scoprire.

In questo articolo andremo a capire, innanzi tutto, come raggiungere Canyon Condominiale ma soprattutto come fare per distruggere strutture su Fortnite. Non è una cosa ovvia dato che molte volte potremmo confonderci, soprattutto se siamo dei giocatori alle prime armi.

Dove si trova Canyon Condominiale

Innanzi tutto, come già scritto, andiamo a capire come trovare Canyon Condominiale. Se ancora sulla vostra mappa non avete infatti visitato questa località non vi spunterà facilmente e per trovarla vi basterà guardare l’immagine che trovate qui di seguito. Nel Capitolo 3 di Fortnite, infatti, Canyon Condominiale si trova a sud-est.

Come distruggere strutture su Fortnite

In questo caso stiamo parlando di una vera e propria guida per giocare. Infatti se non sai ancora come distruggere strutture non devi assolutamente preoccuparti. Quando inizi una nuova partita a Fortnite il tuo avatar avrà con se solamente un oggetto da raccolta, che può essere un’ascia o qualsiasi altro oggetto che hai sbloccato con il pass battaglia o acquistato.

In base ai tasti che utilizzi con il tuo controller avrai semplicemente bisogno di rompere le mura delle case per poter distruggere strutture su Fortnite. In questo video ti mostriamo come abbiamo completato la missione “Distruggere strutture a Canyon Condominiale”.