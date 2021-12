Fortnite, dove trovare barili succosi nel Capitolo 3: ecco la posizione

Il capitolo 3 di Fortnite è iniziato ormai e moltissimi sono gli utenti che stanno portando avanti tutte le missioni giornaliere per poter avanzare di livello e guadagnare punti esperienza. In questa maniera, infatti, si potranno sbloccare i tantissimi premi dal Pass Battaglia.

Una delle tante missioni che potrebbe comparire da un momento all’altro riguarda i barili succosi, ovvero quei barili che quando vengono distrutti ci fanno guadagnare energia extra. Grazie all’utilizzo di questi barili infatti la nostra salute, anzi meglio il nostro rifornimento di salute aumenterà di 20 punti con ogni “esplosione”.

Riusciremo quindi a vivere più a lungo all’interno del gioco fino a provare ad arrivare alla vittoria reale. A questo punto non ci manca altro che sapere dove trovare i barili succosi.

Barili succosi su Fortnite: dove sono

Non è difficile trovare questo oggetto all’interno della mappa di Fortnite e con molta probabilità potreste trovarne uno anche all’improvviso. Se invece siete all’interno di una missione e magari volete completarla il prima possibile allora il nostro consiglio è quello di atterrare nell’angolo a sud-ovest della mappa.

Per la precisione stiamo parlando di Pantano Palpitante. E’ qui infatti che potete trovare praticamente in ogni edificio i barili succosi dei quali avrete bisogno per completare la vostra missione.