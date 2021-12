Fortnite, ecco come ripristinare gli scudi nelle missioni giornaliere

Il capitolo 3 di Fortnite è finalmente iniziato e la prima stagione sta già mostrando ai giocatori tantissime novità che sorprendono ogni giorno di più. Una grafica completamente nuova mostra tutte le missioni di questa stagione e tra queste vi è quella di “Ripristina gli scudi”.

Il punteggio che si può portare a casa è di 250 XP, ovvero i punti esperienza che servono ad andare avanti con il Pass Battaglia e soprattutto a farci guadagnare le stelle. Queste ultime vengono poi utilizzate per sbloccare tutte le nuove skin di Fortnite ma anche tanti oggetti molto particolari.

Come ripristinare gli scudi su Fortnite

La missione Ripristina scudi su Fortnite è piuttosto semplice. Per poterla completare avremo infatti bisogno di iniziare una nuova partita e trovare, appunto, gli scudi. Si tratta delle boccette blu o delle bocce grandi che ci permettono di aumentare la nostra salute.

Su Fortnite ogni giocatore ha infatti sia i punti salute che vengono visualizzati con l’asticella verde in basso a sinistra ed inoltre abbiamo anche i punti scudo che vengono visualizzati, sempre nello stesso punto dello schermo, con l’asticella blu.

Per completare la missione ci servirà dunque o camminare lungo la mappa per trovare i vari scudi o, per velocizzare, aprire i forzieri all’interno dei quali nella maggior parte dei casi possiamo trovare questo tipo di oggetto. Per ripristinare gli scudi possiamo utilizzare anche i barili succosi che si trovano in determinati punti della mappa di Fortnite e che ben presto vi diremo dettagliatamente quali sono.