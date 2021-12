Oroscopo domani Branko e Paolo Fox: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione – 7 dicembre

Leggi l’oroscopo di Branko e Paolo Fox per domani, martedì 7 dicembre 2021. Eccoci arrivati a martedì. In serata la Luna traslocherà nel cielo dell’Acquario e regalerà una buona vitalità ai segni d’aria. Marte in Scorpione potrebbe rendere troppo impetuosi i segni d’acqua. Vuoi saperne di più? Dai un’occhiata alla seguente anteprima, tratta dall’oroscopo per domani dei due stimati astrologi Branko e Paolo Fox.

Oroscopo domani Branko: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani il Leone procederà nel lavoro, anche se a piccoli passi. Anche se dovessero esserci nuove sfide lungo il suo cammino, avrà la forza per vincerle. La Vergine si accorgerà di non essere sola, anche nei momenti più complicati. Nelle prossime ore sentirà tutto l’amore che la circonda. Per la Bilancia sarà importante curare l’amore, non lasciare incomprensioni, cose non dette in sospeso. Infine, domani lo Scorpione dovrebbe mettere da parte l’orgoglio e chiedere agli amici, se avrà bisogno di una mano.

Oroscopo domani Paolo Fox: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani il Leone comincerà la giornata alla grande, ma verso sera sarà assalito da molta stanchezza. La Luna in opposizione gli imporrà più cautela, meno stress. La Vergine dovrà affrontare la giornata di martedì con prudenza, se non vorrà incorrere in nuove tensioni, qualche dissapore sul lavoro o in famiglia. La mattinata della Bilancia sarà piuttosto fiacca, ma dal pomeriggio in poi avrà la possibilità di recuperare bene. Buone notizie entro mercoledì sera! Infine, lo Scorpione dovrà sforzarsi di tenere a bada la sua irruenza, la sua vena ironica, perché potrebbe venire fraintesa.