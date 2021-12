Oroscopo e Classifica dei segni zodiacali di oggi, 6 dicembre 2021

Leggi l‘oroscopo e la classifica dei segni zodiacali di oggi, lunedì 6 dicembre 2021. La Luna sarà ancora nel segno del Capricorno, accanto a Venere. Le due dame dello zodiaco favoriranno le storie d’amore dei segni di terra. Vuoi saperne di più? Dai un’occhiata all’oroscopo di oggi e la nostra astro-classifica, con tutti i segni: dal più sfortunato al più fortunato.

Posizioni basse

12° – Cancro

Secondo l’oroscopo e la classifica di oggi si preannuncia una giornata piuttosto difficile. Dovrai stringere i denti per affrontarla al meglio, Purtroppo Luna e Venere saranno in opposizione: se non farai attenzione, potresti ritrovarti in mezzo a nuove dispute, a polemiche sterili. Sii prudente!

11° – Bilancia

Oggi con la Luna e Venere in quadratura è probabile che nascerà ancora maretta in amore e in famiglia, Per lo meno, adesso hai recuperato più grinta e coraggio e sai come affrontarle, senza tirarti indietro. Avresti bisogno di esprimere di più la tua natura più creativa, più fantasiosa.

10° – Ariete

Oggi la Luna in aspetto contrario potrebbe renderti un po’ nervoso o farti sentirai la stanchezza più del dovuto. Del resto, gli impegni da portare avanti sono tanti! Da poco hai cominciato la tua riscossa. Una riscossa che darà i suoi frutti la prossima primavere. Nel frattempo, non mollare.

9° – Gemelli

Come anticipa l’oroscopo e la classifica di oggi sarà una giornata migliore rispetto al weekend appena trascorso. Almeno ti sarai sbarazzato dell’opposizione della Luna, anche se il Sole e Mercurio saranno ancora contrari. Potresti ritrovarti tra nuove discussioni, dei dissapori nel posto di lavoro o con un amico che si è dimostrato poco onesto.

Posizioni medie

8° – Pesci

Oggi sarà importante non agitarsi di fronte a possibili ritardi o a disagi provocati da Sole e Mercurio dissonanti. Tu pensa che stai andando incontro a un futuro roseo e che Marte amico ti regalerà bei momenti, emozioni piacevoli, forza a sufficienza.

7° – Vergine

Oggi sarà una giornata valida, ma anche molto stressante. Dovrai darti da fare per risolvere un problema pratico, che sia legale, economico o burocratico, il prima possibile. Cerca di mantenere la calma, anche se dovessi lavorare gomito a gomito con chi non condivide le tue idee. Sii meno critico in amore!

6° – Acquario

Secondo l’oroscopo di oggi ti aspetta un inizio settimana interessante, anche se considerato il periodo che sta passando non è fra i più facili. Il fatto è che stai rivoluzionando la tua vita o alcuni aspetti, come il lavoro. Adattarsi ai nuovi cambiamenti non è una passeggiata. Prova a cercare maggior soddisfazione e armonia dentro di te e non all’esterno.

5° – Leone

Oggi sarai traboccante di brio, creatività e idee geniali, grazie al Sole e a Mercurio ancora in ottimo aspetto. Approfittane! D’ora in poi per andare avanti in maniera più efficace sarà importante cominciare a riportare la serenità nella tua vita, vivere i prossimi eventi con più positività e meno irruenza. Sii prudente nel lavoro, perché Saturno in opposizione non concede sconti.

4° – Capricorno

Oggi, nonostante la Luna e Venere nel segno, nonostante tu sia uno fra i protagonisti del momento, avrai una giornata un po’ faticosa. Potresti sentirti sovraccarico di impegni, travolto da doveri, scadenze e responsabilità. Non per niente stai cominciando a sentire la necessità di alleggerire il carico e goderti di più l’amore e gli affetti.

Podio

3° – Toro

Come indica l’oroscopo di oggi e la classifica oggi l’amore tornerà in auge. La Luna e Venere in buon aspetto favoriranno i sentimenti, le relazioni, i progetti di coppia e i nuovi incontri. Purtroppo, Marte sarà in aspetto contrario: ti converrà non strapazzarti troppo, altrimenti la stanchezza si farà sentire.

2° – Scorpione

Oggi avrai un cielo importante che ti aiuterà a recuperare, sotto ogni punto di vista: emotivo, fisico, sentimentale e lavorativo. Piano piano stai recuperando il terreno perso, ma tu dovrai fare la tua parte. È tempo di buttarsi alle spalle le delusioni passate, i ricordi dolorosi!

1° – Sagittario

Oggi sarai il re indiscusso della giornata. Come potrebbe essere diversamente con Sole, Mercurio, Saturno e Giove in aspetto favorevole! Dovresti aver già toccato con mano i frutti della loro benevolenza o, quanto meno, sentirti molto più sereno e vitale. Il top sarebbe se anche l’amore fosse tornato nella tua vita.