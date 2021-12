Oroscopo Paolo Fox domani, 7 dicembre 2021: tutti i segni zodiacali

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani martedì 7 dicembre 2021. La Luna saluterà il segno del Capricorno per traslocare in Acquario, dove si trovano Giove e Saturno. Ottime notizie per i segni d’aria! Vuoi scoprire di più? Leggi le seguenti anticipazioni condivise dallo stimato astrologo di Radio Lattemiele. Ecco, per chi vuole un’anteprima sulla giornata di domenica, l’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolto a tutti i segni dello zodiaco.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà una giornata valida. Tu hai ritrovato una buona vitalità e da alcuni giorni dovresti aver ricevuto anche una bella notizia, una soluzione, una via di uscita a un problema pratico. Certo, servirà ancora molta pazienza per risolvere ogni difficoltà, ma piano piano stai recuperando. In amore persiste un certo distacco fisico ed emotivo con il partner.

Toro

Domani mattina la giornata comincerà bene, ma con il trascorrere delle ore potrebbero arrivare delle difficoltà. Con la tua Venere in aspetto favorevole non ti mancherà la forza per affrontarle, ma dovrai metterti nell’ottica di dover fare i conti ancora con tensioni e disagi nel lavoro, con il denaro. È probabile che ci sarà un grande cambiamento da fare nei prossimi mesi.

Gemelli

Domani si preannuncia una buona giornata, ricca di risorse utili, di energia mentale. Purtroppo, a livello fisico sarai un po’ più affaticato. Con il passare delle ore anche la Luna diventerà favorevole, ma quel Mercurio opposto potrebbe provocare piccole complicazioni nel lavoro o in amore. In questi giorni ci saranno incomprensioni fra colleghi, accordi che non arrivano a conclusione, qualche difficoltà in più.

Cancro

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox domani dovresti cominciare a cambiare prospettiva delle cose. In questo momento stanno accadendo molti cambiamenti faticosi, chiusure di progetti, lavori o rapporti. Non dovresti lasciarti sopraffare dal pessimismo, ma capire che si tratta di un periodo di grande pulizia della tua vita, di profondi cambiamenti che porteranno a relazioni più autentiche.

Leone

Domani la giornata partirà con il piede giusto, ma verso sera la Luna diventerà opposta e porterà un po’ di stanchezza. Il Sole e Mercurio in aspetto favorevole ti aiuteranno a vincere nuove sfide, a confrontarti con gli altri in maniera serena e rilassata. Saturno in opposizione, però, ti imporrà un cambiamento radicale a livello lavorativo, se non lo hai già avviato. Non trascurare l’amore!

Vergine

Domani sarà una giornata da affrontare con cautela. Cerca di farti scivolare le cose addosso, nel lavoro e in famiglia, perché il Sole e Mercurio dissonanti potrebbero portare a nuovi disagi. Per fortuna Venere attiva darà manforte alla vita sentimentale. Chi vorrà mettersi in gioco, potrà fare nuovi incontri molto emozionanti.

Bilancia

Secondo le previsioni astrali di Paolo Fox domani comincerà piuttosto sottotono, ma dal pomeriggio in poi potrai recuperare bene. È probabile che entro mercoledì sera arrivi perfino una risposta importante, una buona notizia. Non stai vivendo un momento facilissimo, ma devi stringere i denti e andare avanti. Rispetto alle settimane passate, adesso hai più forza e coraggio, più grinta nell’affrontare i tuoi problemi.

Scorpione

Domani, dal pomeriggio in avanti, dovrai avere particolare prudenza. Anche se tu avessi ragione, correrai il rischio di passare dalla parte del torto per colpa del tuo modo di fare, un po’ troppo provocatorio e sarcastico. Cerca di contenerti, perché non tutti capiscono la tua ironia! Serata un po’ fiacca.

Sagittario

Domani avrai ancora l’energia del Sole e di Mercurio nel segno. Sono giornate in cui si può fare qualcosa di bello, di innovativo, di creativo, Con un cielo del genere le soddisfazioni arriveranno! Anche in amore potrai vivere bei momenti, nuovi incontri intriganti, specie nelle prossime 48 ore, quando anche la Luna sarà in ottimo aspetto. Occhio alle storie extraconiugali!

Capricorno

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani avrai bisogno di stare per i fatti tuoi a pensare. Molti Capricorno si stanno accorgendo di aver dato retta a persone che non lo meritavano e ora vogliono tagliare qualche ramo. D’ora in poi crescerà la necessità di focalizzarsi su mirati obiettivi, senza più disperdere tempo ed energia inutilmente. Nelle prossime ore possibili riflessioni profonde, perfino pesanti.

Acquario

Domani sarà una giornata promettente, sia nel lavoro, sia in amore. Tu, però, dovrai fare i conti con la tua enorme agitazione, la tensione nervosa sarà talmente tanta che sembrerai elettrico! Cerca di scaricarla in maniera costruttiva, altrimenti rischierai di rompere qualcosa! Devi iniziare a pensare al tuo futuro con più ottimismo e fiducia.

Pesci

Domani avrai una profonda agitazione interiore da tenere a bada: sforzati di non riversarla in famiglia! Stai vivendo giorni di grandi alti e bassi. Per fortuna giovedì ti aspetta una giornata molto interessante e potrai recuperare terreno. Venerdì invece ci sarà un lieve calo fisico che ti inviterà a staccare la spina. Sfrutta i giorni in cui stai meglio per portare avanti i tuoi progetti, specie quello che sono ancora bloccati.