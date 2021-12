Oroscopo domani Branko e Paolo Fox: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione – 8 dicembre

Leggi l’oroscopo di Branko e Paolo Fox per domani, mercoledì 8 dicembre 2021. Eccoci arrivati già a metà settimana. Cosa riserveranno i pianeti a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione il prossimo mercoledì? Se vuoi scoprirlo fin d’ora, dai un’occhiata alla seguente anteprima, tratta dall’oroscopo per domani dei due stimati astrologi Branko e Paolo Fox.

Oroscopo domani Branko: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani il Leone dovrà fare particolare attenzione alla burocrazia, alla legge, controllare le scadenze, metter a posto le carte, se non vorrà incappare in qualche complicazione. Per la Vergine si preannuncia una giornata particolarmente fruttuosa. Dovrebbe approfittarne, per partecipare ai concorsi, sostenere colloqui, candidarsi, proporre un’idea. Le stelle saranno benevoli e daranno una grande mano. Domani la Bilancia potrebbe ritrovarsi al centro dell’attenzione di qualcuno. Sarà per via dello zampino di quella bellissima Luna in Acquario. Infine, domani lo Scorpione dovrà avere molata prudenza, per evitare dispute in casa. Qualche famigliare sarà parecchio inquieto: il rischio di discussioni sarà altissimo!

Oroscopo domani Paolo Fox: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani il Leone avrebbe bisogno di usare la massima cautela nei rapporti con gli altri, perché la tentazione di stuzzicare un po’ troppo sarà molto alta. Se non farà attenzione, potrebbe fare arrabbiare più di una persona. La Vergine domani dovrebbe cercare di superare le sue difficoltà, sia pratiche, sia personali. L’importante sarà non dare retta alla propria insofferenza, alla voglia di polemizzare su ogni cosa. Per la Bilancia domani si prospetta una buona giornata. Avrà forza, creatività e idee valide che potrà mettere in pratica. Occhio all’amore, perché qualcosa continuerà a non filare. Domenica sarà una giornata di chiarimenti importanti. Con la Luna in dissonanza domani lo Scorpione dovrà sforzarsi di avere calma e sangue freddo, sennò finirà col litigare con qualcuno! Sarà utile cercare di controllare la propria vena sarcastica.