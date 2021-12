Oroscopo e Classifica dei segni zodiacali di oggi, 7 dicembre 2021

Leggi l‘oroscopo e la classifica dei segni zodiacali di oggi, martedì 7 dicembre 2021. La Luna transiterà nel segno dell’Acquario, accanto a Giove e Saturno. Buona vitalità e intuizioni da non sottovalutare per i segni d’aria. Vuoi saperne di più? Dai un’occhiata all’oroscopo di oggi e la nostra astro-classifica, con tutti i segni: dal più sfortunato al più fortunato.

Posizioni basse

12° – Vergine

Secondo l’oroscopo e la classifica di oggi dovrai avere particolare prudenza, perché il Sole e Mercurio contrari potrebbero provocare nuove dispute nel posto di lavoro o in famiglia. Per fortuna, la vita sentimentale sarà protetta da una bellissima Venere che saprà riservarti momenti emozionanti.

11° – Scorpione

Oggi la Luna in opposizione ti susciterà un certo nervosismo, la tentazione di rispondere con troppo sarcasmo o impeto alle provocazioni altrui. Cerca di frenare la tua lingua, anche se sarai dalla parte della ragione. Qualcuno potrebbe prendersela a male. Serata sottotono.

10° – Pesci

Oggi continueranno i tuoi saliscendi emotivi. Da giorni stai cercando di gestire una profonda agitazione interiore: ciò che conta sarà non scaricarla sui famigliari, altrimenti causerai dei momenti di grande disagio in casa. Tieni duro! Già da giovedì avrai la possibilità di recuperare bene.

9° – Capricorno

Come anticipa l’oroscopo e la classifica di oggi avrai voglia di startene da solo a meditare un po’. Ti stai rendendo sempre più conto di aver sprecato tempo ed energia dietro persone che non lo meritavano affatto. D’ora in poi vorrai concentrarti di più su chi lo riterrai davvero importante. È tempo di fare una po’ di pulizia tra le tue conoscenze.

Posizioni medie

8° – Leone

Oggi purtroppo il passaggio della Luna in Acquario ti provocherà molta stanchezza fisica, specie di sera. Meglio non fare le ore piccole! Per fortuna, il Sole e Mercurio saranno ancora tuoi alleati e ti aiuteranno a vincere nuove sfide professionali. E con Saturno contrario di sfide e battaglie ce ne saranno molte altre!

7° – Bilancia

Oggi la giornata partirà fiacca, ma si riprenderà con il trascorrere delle ore. È probabile che nelle prossime 48 ore riceverai perfino una notizia importante, una risposta che aspettavi da tempo. Anche se i problemi di coppia, in famiglia o nel lavoro non sono del tutto risolti, adesso hai più grinta e sicurezza in te stesso. Non sei più disposto a farti mettere i piedi in testa.

6° – Cancro

Secondo l’oroscopo di oggi sarà utile cominciare a interpretare gli eventi della tua vita con occhi diversi. Stai vivendo un periodo di profonde rivoluzioni. Se non cercherai di vederne il lato positivo, sarai sopraffatto dallo sconforto. In realtà, si tratta di un momento di grande pulizia che alla fine renderà la tua vita più leggera e felice.

5° – Gemelli

Oggi sentirai la lucidità mentale, la vitalità aumentare con il passare delle ore. Sarà merito del nuovo passaggio lunare nel cielo dell’Acquario. Sul fronte lavorativo e relazionale servirà ancora molta prudenza, perché Mercurio in opposizione potrebbe causare nuove complicazioni, malintesi o intoppi negli accordi.

4° – Toro

Oggi ti sveglierai carico di energia, ma durante la giornata potresti incappare in alcuni imprevisti spiacevoli, disagi o dissapori. Sii prudente! In compenso, Venere in ottimo aspetto ti ricaricherà di forza, vitalità e voglia di metterti in gioco in amore. Cerca di non mettere mano al portafogli inutilmente!

Podio

3° – Ariete

Come indica l’oroscopo di oggi e la classifica oggi avrai una gran bella energia che potrai sfruttare per portare avanti i tuoi progetti. Da settimane è iniziato il tuo recupero, seppure lento. Da qualche ora potresti aver già trovato la via d’uscita a un problema che ti affliggeva da molto tempo. Continua cos1! In amore servirà più impegno.

2° – Acquario

Oggi avrai così tanta energia sa sembrare letteralmente elettrico. Dovresti provare a usarla in maniera costruttiva, altrimenti si trasformerà in agitazione che si ritorcerà contro di te. Non avere paura dei cambiamenti in corso. dovresti cominciare a guardare il tuo futuro con più fiducia e ottimismo.

1° – Sagittario

Oggi si preannuncia una giornata memorabile. Potrai contare sulla complicità di Sole, Mercurio, Luna, Giove e Saturno. Con un cielo del genere nulla potrà ostacolarti! È tempo di lavorare su qualcosa di ambizioso, innovativo, cercare nuovi stimoli ed emozioni, sia nel lavoro che in amore.