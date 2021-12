Oroscopo Paolo Fox domani, 8 dicembre 2021: tutti i segni zodiacali

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani mercoledì 8 dicembre 2021. La Luna sarà ancora nel segno dell’Acquario, mentre Venere si troverà in Capricorno. Vuoi scoprire di più? Leggi le seguenti anticipazioni condivise dallo stimato astrologo di Radio Lattemiele. Ecco, per chi vuole un’anteprima sulla giornata di domenica, l’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolto a tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox domani: i primi quattro segni

ARIETE: secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani comincerai a sentire la necessità di fare chiarezza riguardo certe situazioni. Anche se in questo momento non sei del tutto soddisfatto di ciò che hai, ricordati che entro la prossima primavera ci saranno novità clamorose. Chi ha un problema legale da risolvere, è probabile che abbia già avuto qualche cambiamento nei giorni scorsi. D’ora in poi dovresti iniziare a muoverti, tenendo ben presente il futuro. In amore fatichi a colmare un distacco con il partner.

TORO: domani dovrai usare estrema cautela, perché nel corso della giornata potrebbero riaffiorare tensioni passate. Forse ci saranno problemi di lavoro non ancora superati oppure sarai al centro di pettegolezzi maligni. Sii prudente soprattutto se avrai a che fare con Leone e Acquario! Per fortuna, tu sei una persona sicura di sé e delle proprie capacità.

GEMELLI: domani la Luna sarà in buon aspetto: ritroverai la forza e la vitalità che ti sono mancate negli ultimi giorni. Domenica prossima sarà perfino una giornata ancora più intrigante dal punto di vista sentimentale. Anche se Mercurio opposto crea disagi nel lavoro, incomprensioni, piccoli dissapori, tu non ti scoraggiare! Prova, piuttosto, a farti capire meglio, telefona, invia un messaggio o un’e-mail.

CANCRO: Come indica l’oroscopo di Paolo Fox domani ti converrà affrontare ogni cosa con calma e attenzione. Per fortuna, non ti mancherà la forza necessaria a portare a termine i tuoi compiti. Venere opposta continua a provocare tensione in amore, anche nelle coppie di lungo corso, se non hanno fondamenta stabili. Da settimane hai sensazioni strane, provi dei momenti di insofferenza o insicurezza riguardo il tuo rapporto. Vedrai, che più si avvicinerà la fine di dicembre e più farai chiarezza dentro di te.

Previsioni astrologiche domani: i quattro segni centrali

LEONE: domani sarà un giorno da affrontare con prudenza, in amore e più in generale nei rapporti con gli altri. Dovresti evitare di provocare troppo le altre persone, altrimenti rischierai di infilarti in polemiche faticose e arrivare a fine giornata distrutto. Se non farai attenzione, in questa giornata qualcuno potrebbe reagire con troppa irruenza. Occorrerà cautela!

VERGINE: domani dovrai provare a risolvere dei problemi nei rapporti di lavoro e in famiglia. Non stai vivendo un periodo negativo, ma in questi giorni potresti sentirti più nervoso, intollerante o ribelle del dovuto, ritrovarti a discutere per gli atteggiamenti di alcune persone. Nei prossimi giorni prova a risolvere questi disagi.

BILANCIA: secondo le previsioni astrali di Paolo Fox domani ti sentirai molto più forte rispetto al passato. Questa forza ti tornerà utile, per affrontare i tuoi problemi. Nelle prossime ore avrai più lucidità mentale, le idee più chiare. Qualcuno si renderà conto che qualcosa in amore non sta funzionando. Preparati, perché domenica sarà una giornata di rivelazioni spiazzanti in tal senso.

SCORPIONE: domani dovrai fare i conti con una Luna dissonante e non sarà affatto facile! È probabile che ti mancherà energia e calma, ma non di certo la determinazione con cui da tempo affronti le provocazioni provenienti dal cielo. Da questo punto di vista rimani sempre un segno forte e caparbio! Tra mercoledì sera e giovedì mattina potrebbero nascere dei momenti di grande disagio: fai attenzione! Ti converrebbe non fare le ore piccole, non affaticarti troppo.

Le anticipazioni di Paolo Fox: quattro segni finali

SAGITTARIO: domani avrai dalla tua parte degli alleati importanti, come Sole, Mercurio, Giove e Saturno. Con un aiuto astrologico di questa portata è probabile che crescerà la voglia di rimettersi in gioco, facendo qualcosa di nuovo. Sono molti i Sagittario che stanno pensando di cambiare città, lavoro o addirittura vita! Domenica si preannuncia una giornata interessante per i sentimenti, preparati fin da adesso.

CAPRICORNO: come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani sarai ancora molto forte e sicuro di te. Da giorni però stai cominciando a sentire l’esigenza di allontanare i seccatori, le persone inutili, superficiali, che ritieni ti facciano perdere tempo inutilmente. Ecco perché in questa settimana potresti sentirti più solo, di tanto in tanto, e insofferente o perfino non rispettato. Nel lavoro dovrai farti di più le tue ragioni o cambiare qualcosa.

ACQUARIO: domani la Luna nel tuo segno ti regalerà una bella carica di energia. Ti tornerà utile, perché sarai pieno di entusiasmo, di voglia di fare, relazionarti con le altre persone. Si prospetta una giornata molto dinamica e proficua. L’importante sarà non ostinarsi a fare sempre di testa propria. Ogni tanto bisogno accettare un compromesso. Sii più oculato nelle spese!

PESCI: domani potrebbe essere un giorno pieno di incognite, dubbi e riflessioni per molti Pesci. Quest perplessità potrebbero riguardare i propri sentimenti, un evento che continua a essere posticipato, un accordo che non si riesce a concludere. Proveranno una certa agitazione anche i Pesci, separati da poco, che non riescono a voltare pagina. Queste difficoltà verranno superate entro i prossimi giorni. Già da giovedì le cose cominceranno a migliorare un po’.