Fortnite, ecco i premi più belli del Capitolo 3 durante la stagione 1

Fortnite ha da poco lanciato il capitolo 3 della propria saga e tutti i giocatori stanno in questo momento disputando e mettendo in campo la propria esperienza per guadagnare punti. Questi punti, chiamati “punti esperienza”, servono per avanzare di livello e poter sbloccare contenuti esclusivi grazie al Pass Battaglia.

In questo articolo andremo a vedere alcuni dei premi più belli che si potranno sbloccare durante questo capitolo che durerà, almeno in base a quanto si legge all’interno del gioco, fino al 19 Marzo 2022. Ma iniziamo dunque a vedere quali sono i contenuti più belli di questa stagione del Capitolo 3 di Fortnite.

Fortnite, Capitolo 3 – Stagione 1: Pass Battaglia

Iniziamo il nostro viaggio all’interno del Pass Battaglia chiaramente dalla prima pagina dove possiamo subito trovare un costume leggendario e si tratta di Ronin, un personaggio molto importante all’interno del gioco e che possiamo sbloccare con le stelle guadagnate in partita. Lo stesso Ronin, ma in azzurro possiamo sbloccarlo con sole 8 stelle all’interno della pagina due del Pass Battaglia dove si trova anche una emote molto particolare.

Stiamo parlando della carica lunare, per la quale serviranno 7 stelle per poterla sbloccare. Alla pagina 3 troviamo invece il Tenente John Lama con il suo costume epico. In questo caso abbiamo bisogno di 9 stelle per sbloccarlo ma fa parte dei contenuti esclusivi. Infatti prima di poterlo avere all’interno del nostro armadietto dovremo obbligatoriamente sbloccare tutti gli altri contenuti di questa pagina.

Terminiamo il nostro primo approfondimento con la pagina 4 dove troviamo un deltaplano raro. Viene utilizzato all’inizio della partita quando i giocatori dal bus si lanciano verso le zone della mappa di Fortnite e si tratta del Mammut Lanoso. Sono già in tanti i giocatori che lo stanno utilizzando e questo significa che molte persone stanno già avanzando velocemente di livello.

Nel prossimo appuntamento andremo a scoprire quali sono gli altri oggetti esclusivi da sbloccare all’interno del nuovo Pass Battaglia di Fortnite.