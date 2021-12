Oroscopo Branko domani, 9 dicembre 2021: tutti i segni zodiacali

Ecco l’oroscopo di Branko per domani giovedì 9 dicembre 2021. Abbiamo oltrepassato la prima metà della settimana. Quali colpi di scena architetteranno gli astri ai segni dello zodiaco? Per scoprirlo, leggi le seguenti anticipazioni condivise dallo stimato astrologo di RDS e de Il Messaggero. Ecco, per chi vuole un’anteprima sulla prossima giornata, l’oroscopo di Branko per domani, rivolto a tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo Branko domani: i primi quattro segni

ARIETE: secondo l’oroscopo di Branko domani sarà una giornata proficua. Dovresti sfruttarla, per cominciare a risolvere i problemi pratici, legali o burocratici, che ti affliggono da tempo. Forse servirà l’aiuto di un avvocato, per prendere una decisione importante.

TORO: domani dovrai avere particolare prudenza, soprattutto durante la prima parte della giornata. La Luna sarà ancora dissonante: se non farai attenzione, potrebbe fare emergere un po’ di stanchezza, qualche piccolo disturbo fisico, per esempio alle articolazioni. Cerca di riposarti un po’, non strapazzarti troppo. Dal pomeriggio andrà meglio.

GEMELLI: domani dovresti sforzarti di guardare oltre i problemi attuali e pensare al futuro con più fiducia. Molto presto Mercurio non sarà più in opposizione e tu avrai un bel miglioramento, anche nel lavoro. Dovresti cominciare a fare nuovi progetti, a seminare in vista del prossimo anno.

CANCRO: Come indica l’oroscopo di Branko domani, soprattutto, a fine giornata l’amore potrà tornare in auge, per merito di una splendida Luna. Si preannuncia una bella serata: perché non organizzi qualcosa di speciale con il partner? Potrebbe essere un modo per riportare un po’ di serenità nel rapporto.

Previsioni astrologiche domani: i quattro segni centrali

LEONE: domani fino al pomeriggio la Luna sarà opposta. Come conseguenza, potresti accusare un calo fisico, soffrire qualche fastidio. Forse avari bisogno di un esperto, come un fisiatra, che ti aiuti, se ti faranno male le articolazioni. O forse avresti solo bisogno di riposare un po’ di più. Sii prudente!

VERGINE: domani sarà importante mettersi in gioco e farsi valere nel lavoro. Ci saranno buone chance di successo! Dal pomeriggio in poi, però, la Luna diventerà opposta e ti costringerà ad avere maggiore prudenza, soprattutto in famiglia. Dovrai impegnarti per non diventare troppo polemico o critico con qualcuno.

BILANCIA: secondo le previsioni astrali di Branko domani si preannuncia una giornata piuttosto intrigante. Nelle prossime ore, infatti, potresti attrarre l’attenzione di qualcuno. Se sei single, perché non ti lasci andare? Ti aspettano giornate molto stuzzicanti in amore, soprattutto domenica..

SCORPIONE: domani occorrerà usare estrema cautela, soprattutto in amore e in famiglia. Nel corso della giornata potresti provare una profonda inquietudine che sfocerà in agitazione, irritazione. Cerca di fare attenzione! In serata, per fortuna, ritroverai più serenità.

Le anticipazioni di Branko: quattro segni finali

SAGITTARIO: domani sarà una giornata molto interessante, specie al mattino. Nel corso di questo giovedì, infatti, potrebbero arrivare buone notizie. Vero sera, invece, il transito della Luna in Pesci potrebbe provocarti un cambio di umore repentino: fai attenzione! Stai vivendo un momento magico, non sciuparlo con inutili alti e bassi.

CAPRICORNO: come anticipa l’oroscopo di Branko domani sarà una giornata molto produttiva. Se ti impegnerai, potrai concludere ottimi affari, mandare avanti progetti importanti, conoscere persone e fare passi in avanti nella tua vita sentimentale. Sfrutta al massimo questo momento magico!

ACQUARIO: domani dovrai riprendere in mano i tuoi affari. Non trascurarli! Questo è il momento giusto per rivolgerti a un avvocato che ti aiuti a chiudere contese legali, vertenze sindacali. Dovresti investire bene il tuo gruzzoletto, consolidare la rete di relazioni che determinano la tua ricchezza.

PESCI: domani nel pomeriggio la Luna entrerà nel tuo cielo. Ritroverai più energia, creatività, voglia di amare! Nel corso della giornata sarai particolarmente ispirati, potrebbe venirti in mente idee vincenti da appuntare nel quaderno e non disperdere!