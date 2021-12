Oroscopo domani Branko e Paolo Fox: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione – 9 dicembre

Leggi l’oroscopo di Branko e Paolo Fox per domani, giovedì 9 dicembre 2021. Abbiamo oltrepassato la prima parte della settimana e ci avviciniamo a un nuovo weekend. Come cambieranno gli equilibri dei quattro segni centrali dello zodiaco? Se vuoi scoprirlo fin d’ora, dai un’occhiata alla seguente anteprima, tratta dall’oroscopo per domani dei due stimati astrologi Branko e Paolo Fox.

Oroscopo domani Branko: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani il Leone dovrà usare la massima cautela, riguardarsi, perché la Luna in opposizione potrebbe provocargli fastidi fisici, specie nella prima parte della giornata. Per la Vergine domani sarà importante farsi valere nel lavoro, esporsi, dire la sua. Con Venere come alleata, avrà buone chance di successo! Domani la Bilancia potrebbe ritrovarsi al centro di una tentazione amorosa. Qualcuno la guarderà con una certa insistenza. I single dovrebbero lasciarsi trasportare dalle emozioni, in vista di un fine settimana che si preannuncia fin d’ora molto emozionante. Infine, lo Scorpione dovrà gestire al meglio una profonda inquietudine. In serata ritornerà la serenità, ma fino ad allora servirà molta cautela.

Oroscopo domani Paolo Fox: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani il Leone avrà bisogno del suo enorme coraggio, per portare avanti questo cambiamento a livello professionale. Per fortuna, in amore stanno per arrivare giornate molto promettenti. La Vergine dovrà evitare le polemiche inutili, le discussioni. Nel corso di questo giovedì potrebbero nascere nuove tensioni intorno a sé. Domani la Bilancia sentirà l’urgenza di fare una selezione più dura tra le sue relazioni e conservare solo quei rapporti sinceri e leali. Domenica sarà una giornata di chiarimenti importanti. Infine, domani lo Scorpione dovrà fare i conti con una profonda stanchezza, un po’ di confusione o di inquietudine. Dovrà cercare di non riversare questo malumore sulle persone vicine, altrimenti finirà con il discutere in maniera accesa.