Oroscopo e Classifica dei segni zodiacali di oggi, 8 dicembre 2021

Leggi l‘oroscopo e la classifica dei segni zodiacali di oggi, mercoledì 8 dicembre 2021. La Luna sarà ancora nel segno dell’Acquario, mentre Venere dal cielo del Capricorno darà nuova forza ai sentimenti dei segni di terra. Vuoi saperne di più? Dai un’occhiata all’oroscopo di oggi e la nostra astro-classifica, con tutti i segni: dal più sfortunato al più fortunato.

Posizioni basse

12° – Toro

Secondo l’oroscopo e la classifica di oggi dovrai avere molta prudenza per gestire eventuali tensioni o disagi, vecchie ruggini che potrebbero riemergere nelle prossime ore. Qualcuno sarà preoccupato per il lavoro, qualcun altro diventerà l’oggetto di malelingue.

11° – Cancro

Oggi tutta la forza che hai recuperato nei giorni scorsi ti servirà per affrontare la giornata. Purtroppo, Venere in opposizione continuerà a fare tremare il terreno sotto i piedi delle coppie, anche quelle di vecchia data. Resteranno in piedi solamente quelle ben piantate a terra. Stringi i denti, perché a fine anno le cose saranno più facili!

10° – Scorpione

Oggi dovrai tenere testa a una Luna contraria che ti sottrarrà energia e tranquillità. Anche se ci saranno nuovi momenti di tensione, forse in famiglia, avrai forza a sufficienza per superarli indenne. Ti converrebbe non fare troppo tardi stasera!

9° – Leone

Come anticipa l’oroscopo e la classifica di oggi la Luna sarà in opposizione. Come conseguenza potresti diventare fin troppo provocatorio, rischiando di fare arrabbiare più di una persona! Cerca di non metterti nei guai, altrimenti arriverai a fine giornata letteralmente spompato. Sii prudente!

Posizioni medie

8° – Pesci

Oggi sarà l’ennesima giornata di alti e bassi, di dubbi e perplessità. Questo varrà per chi sta attraversando un momento di confusione in amore, per chi si è separato da poco. Stai per cominciare una fase della tua vita molto stimolante, dovresti arrivarci libero da vecchi pesi, ripensamenti e ricordi dolorosi.

7° – Gemelli

Oggi finalmente ritroverai un po’ di vitalità in più, grazie al transito della Luna nell’amico Acquario! Potrai portare avanti i tuoi progetti, dedicarti a qualcosa di nuovo. Purtroppo, il Sole e Mercurio in opposizione potrebbero creare ancora qualche piccola complicazione nel lavoro. Sii paziente!

6° – Ariete

Secondo l’oroscopo di oggi avrai una bella energia. Anche se al momento non hai realizzato tutto quello che desideri, stai risalendo la china. Qualcuno forse ha già risolto un problema pratico, forse legale, che lo affliggeva da tempo. Continua così! Vedrai che entro la prossima primavera ci sarà una vera e propria svolta!

5° – Vergine

Oggi, nonostante tu sia tra i segni più forti del momento, potresti sentirti più nervoso del dovuto. Nel corso della giornata potresti ribellarti ad alcune imposizione, al comportamento scorretto di qualche persona nel posto di lavoro. Dovresti sfruttare le prossime giornate per superare tutti i tuoi disagi.

4° – Bilancia

Oggi la Luna in aspetto favorevole ti renderà più creativo e lucido del solito. Approfittane, per progredire nella tua vita, per fare chiarezza dentro e fuori di te. Nei prossimi giorni sarà probabile che cercherai un confronto a cuore aperto con il partner.

Podio

3° – Acquario

Come indica l’oroscopo di oggi e la classifica oggi il passaggio lunare nel tuo segno ti regalerà una bella carica di energia che si rivelerà utile. Ti aspetta un mercoledì molto dinamico e stimolante. Dovresti approfittare della festa, per organizzare qualcosa di divertente insieme al partner o agli amici. Molto promettente i rapporti con gli altri.

2° – Capricorno

Oggi sarà un’altra giornata molto interessante. Da alcuni giorni stai crescendo, stai aumentando forza e consapevolezza. Stai mettendo in discussione le tue vecchie priorità, stai sentendo il bisogno di allontanare i seccatori, che ti fa perdere tempo ed energia inutilmente, anche a costo di stare un po’ da solo.

1° – Sagittario

Oggi avrai sopra di te un cielo molto importante e generoso che ti proteggerà, passo dopo passo. Dovresti sfruttare il suo aiuto al meglio, cominciando a lavorare su qualcosa di grande, nel lavoro o in amore. In realtà, qualcuno ha già cominciato a fare progetti per il futuro, come un trasferimento, una nuova vita.