Oroscopo Paolo Fox domani, 9 dicembre 2021: tutti i segni zodiacali

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani giovedì 9 dicembre 2021. La Luna si sposterà nel segno dei Pesci dal pomeriggio e regalerà vitalità ai segni d’acqua, mentre Venere nel Capricorno proteggerà le vite sentimentali dei segni di terra. Vuoi scoprire di più? Leggi le seguenti anticipazioni condivise dallo stimato astrologo di Radio Lattemiele. Ecco, per chi vuole un’anteprima sulla giornata di domenica, l’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolto a tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox domani: i primi quattro segni

ARIETE: secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sentirai il bisogno di più tranquillità nella tua vita, specialmente in amore. Perfino un segno battagliero come te ha voglia, ogni tanto, di vivere più serenamente. Domenica sarà una giornata molto intrigante dal punto di vista relazionale: preparati fin d’ora!

TORO: domani potrai goderti una giornata più rilassata e forse riuscirai perfino a chiarire cosa non sta andando in amore. Sul fronte lavorativo stai attraversando un periodo di grandi cambiamenti. È probabile che si dovrà parlare chiaro con qualcuno, se non perfino allontanarlo.

GEMELLI: domani, specialmente in serata, ti converrà evitare ulteriori tensioni nel lavoro. Da giorni stai vivendo difficoltà di dialogo con qualche collega o superiore. L’importante adesso è non peggiorare le cose, mettendo troppa carna al fuoco.

CANCRO: Come indica l’oroscopo di Paolo Fox domani sera e fino a sabato sarà di vitale importanza non lasciarsi travolgere dai pensieri cupi. Cerca di non cedere alla tentazione di chiuderti in te stesso e crogiolarti nei dubbi, nei ripensamenti: non servirebbe a nulla!

Previsioni astrologiche domani: i quattro segni centrali

LEONE: domani continuerai a portar avanti questa enorme trasformazione della tua vita, con un coraggio a dir poco invidiabile. Se ti guardi indietro, ti rendi conto di fare cose che un tempo non avresti nemmeno preso in considerazione. In amore ti aspettano giorni entusiasmanti, specie domenica prossima. Se ti piace una persona, dovresti invitarla a uscire fuori!

VERGINE: domani qualcosa non filerà liscio. Dovrai cercare di non scivolare in polemiche sterili, anche se nasceranno nuove tensioni intorno a te. Stai cominciando a vedere molti cambiamenti, non solo dentro di te, ma anche all’esterno. Sfrutta questa bellissima Venere per cercare di capire, di parlare con il partner in maniera tranquilla.

BILANCIA: secondo le previsioni astrali di Paolo Fox domani crescerà la necessità di fare un po’ di pulizia nelle relazioni. D’ora in avanti vorrai vicino a te solo persone sincere e leali nei tuoi confronti. Gli altri potranno tranquillamente uscire dalla tua vita. Domenica si prospetta un giorno determinante per le coppie in crisi da tempo.

SCORPIONE: domani sarai ancora molto affaticato e confuso, almeno fino alla sera. Occorrerà avere particolare prudenza, non stancarsi troppo e, soprattutto, non rivolgersi agli altri con troppa irruenza. Anche se tu stessi dicendo cose giuste, se espresse in modo sbagliato, rischierai di passare dalla parte del torto.

Le anticipazioni di Paolo Fox: i quattro segni finali

SAGITTARIO: domani, anche se avrai una gran voglia di fare nuovi incontri, si profila una giornata strana. Nel pomeriggio, se dovesse accadere un contrattempo spiacevole, potresti cambiare umore e decidere di startene per i fatti tuoi. Sarà un giovedì da prendere con le pinze. Per fortuna, domenica prossima sarà una giornata speciale, in cui potrai recuperare alla grande.

CAPRICORNO: come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani ritroverai più coraggio e consapevolezza. Aumenterà il desiderio di prendere decisioni importanti e consapevoli. Inoltre, raddoppierà anche la voglia di amare. È tempo di seminare in vista del prossimo anno, sotto ogni punto di vista. Progetti di coppia favoriti!

ACQUARIO: domani sarà una giornata molto interessante per l’amore, la passione e le amicizie. Domenica sarà perfino di più! Purtroppo, però stai avendo problemi con i soldi. Dovresti provare a mettere in regola alcuni aspetti della vita pratica, partendo proprio dalle questioni economiche.

PESCI: domani la Luna farà il suo ingresso nel tuo segno e ti regalerà una bella energia, mentre venerdì ti servirà molta cautela! Dovresti sforzarti di lasciare andare i pensieri e i ricordi dolorosi, altrimenti non riuscirai a progredire, a ritrovare più gioia. Prova a scrollarti di dosso i problemi passati.