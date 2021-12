Per tradizione, è il contesto familiare ed in generale quello sociale a “formarci” come persone, oltre ad una forte componente caratteriale che è presente dalla nascita e che contraddistingue come “appariremo” agli occhi degli altri. Praticamente tutti siamo a conoscenza dei “modi di fare”, nel senso ampio del termine, per non essere percepiti come dei maleducati ma alcune persone riescono ad esserlo in maniera più spontanea e naturale rispetto ad altri.

I cinque segni più educati dello zodiaco: ecco la classifica

Cortesia ed educazione rappresentano il “pane quotidiano” per queste personalità, definite dai segni zodiacali: ecco i segni più educati dello zodiaco.

Leone

Un segno fortemente espansivo ed associativo come Leone può quasi sembrare un intruso in classifica. In realtà sebbene chiassosi e rumorosi sono anche estremamente cordiali ed educati, pienamente consapevoli dell’efficacia di un contesto educato. Anche in fase di litigio sono soliti moderare le parole con attenzione.

Vergine

Un segno meticoloso e preciso, spesso considerato “umanista” e perciò molto attento alla forma dei dialoghi e dei modi di fare. D’altro canto non tollera chi manifesta atteggiamenti sgarbati, invadenti se non addirittura insolenti.

Pesci

Molto sensibile, caritatevole, sognatore come Pesci non può che finire in questa lista. Apparentemente risulta poco sicuro delle proprie capacità, in realtà non è proprio così: chi nasce sotto questa costellazione da un grande peso all’impressioen che può dare.

Sagittario

Molto più controllato e sicuro di se, il Sagittario ama presentarsi come una personalità retta, pulita e che misura al massimo le parole, senza per questo risultare artificioso. Impossibile notare una parola od un gesto fuori posto anche quando sarebbe quasi normale “sbroccare”.

Cancro

Il più educato “naturalmente” anche perchè profondamente altruista e benvoluto da parte di chiunque lo conosca: per il Cancro la forma è esattamente il biglietto da visita di una persona, è proprio “fatto” per essere educato senza alcuno sforzo.