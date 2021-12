Oroscopo domani Branko e Paolo Fox: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro – 10 dicembre

Ecco l’oroscopo di Branko e Paolo Fox, di domani venerdì 10 dicembre 2021. La Luna restituirà la grinta ai segni d’acqua, mentre per i segni di fuoco occorrerà usare cautela: giornata nervosa! Vuoi saperne di più? Leggi le seguenti anticipazioni astrologiche per la giornata di venerdì. Di seguito, ti proponiamo una piccola anteprima, ricavata dall’oroscopo per domani dei due famosi astrologi, Branko e Paolo Fox.

Oroscopo domani Branko: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Come invita a fare l’oroscopo di Branko domani l’Ariete dovrà prestare molta attenzione intorno a sé, perché potrebbe percepire una certa ambiguità, qualche ambivalenza nei rapporti con gli altri. Per il Toro sarà un giorno molto fruttuoso. Nelle prossime ore allargherà la sua rete di contatti, farà conoscenze preziose per il futuro. Domani i Gemelli dovranno sforzarsi di tenere a bada la loro ansia. Una Luna storta potrebbe aumentare l’agitazione: occorrerà prudenza. Infine, domani il Cancro potrebbe avere opportunità imperdibili, come un viaggio all’estero. Guai a farselo sfuggire!

Oroscopo domani Paolo Fox: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani l’Ariete dovrebbe sfruttare la giornata per fare programmi divertenti per il weekend. Domenica la Luna sarà nel segno: sarà una giornata ricca di emozioni! Il Toro domani potrà continuare a lavorare sui suoi progetti di lavoro, sui cambiamenti in corso. Entro la prossima primavera sarà difficile che qualcosa di nuovo non sia capitati a chi lavora! Domani il morale dei Gemelli potrebbe scivolare sotto i piedi. Ciò che conta sarà non farsi sopraffare dai pensieri cupi: Già da domenica il buonumore tornerà nella loro vita. Infine, per il Cancro domani sarà finalmente una giornata più serena rispetto alle ultime. Chi sta vivendo dei momenti di tensione, in famiglia o nel posto di lavoro, dovrei provare a risolverli entro sabato. Domenica la Luna in dissonanza potrebbe peggiorare le cose.