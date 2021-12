Oroscopo domani Branko e Paolo Fox: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione – 9 dicembre

Leggi l’oroscopo di Branko e Paolo Fox per domani, venerdì 10 dicembre 2021. Un nuovo fine settimana sta per cominciare. Quali sorprese riserveranno i pianeti a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione? Se vuoi scoprirlo fin d’ora, dai un’occhiata alla seguente anteprima, tratta dall’oroscopo per domani dei due stimati astrologi Branko e Paolo Fox.

Oroscopo domani Branko: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani il Leone sarà occupato in banca a parlare di soldi. In questi giorni l’aspetto economico rappresenta un vero e proprio cruccio: servirà molta prudenza nel gestire i soldi. La Vergine avrà bisogno di usare estrema cautela: nel lavoro potrebbero nascere nuovi dissapori con un collaboratore o un socio. Domani la Bilancia dovrebbe sfruttare le stelle per mettersi in gioco nel lavoro, candidarsi, avanzare richieste, proporre nuove idee. Avrà buone chance di farcela! infine, una bellissima Luna in Pesci scioglierà il cuore di molti Scorpione. È tempo di concentrarsi sull’amore e sugli affetti più cari.

Oroscopo domani Paolo Fox: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani e sabato il Leone potrà godersi due giornate molto promettenti. Attenzione solo ai soldi! Nelle prossime ore potrebbe capitare una spesa imprevista, forse dovuta a un guasto. La Vergine dovrà avere grande prudenza, perché nel corso della giornata potrebbe scontrarsi con l’ambiente esterno. Piccole dispute nel lavoro o in famiglia! Domani la Bilancia dovrà trovare la forza di risolvere un problema che si trascina da tempo. Sarà importante non aspettare domenica, perché la Luna in opposizione aumenterà la tensione intorno a sé. Infine, lo Scorpione ritroverà più grinta dopo una giornata particolarmente pesante. Anche se ci sarà chi non riconoscerà i loro meriti, gli Scorpione dovranno provare a farsi scivolare le cose addosso, se vorranno recuperare più serenità.