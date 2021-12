Oroscopo domani Branko e Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci – 10 dicembre

Ecco l’oroscopo di Branko e Paolo Fox di domani, venerdì 10 dicembre 2021, rivolto a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Il passaggio della Luna in Pesci regalerà una bella carica di energia ai segni d’acqua e di terra. Vuoi saperne di più? Ti basterà leggere la seguente anteprima, tratta dall’oroscopo per domani dei due astrologi più amati d’Italia, Branko e Paolo Fox.

Oroscopo domani Branko: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Come preannuncia l’oroscopo di Branko domani per il Sagittario potrebbe essere utile un piccolo controllo medico, se accuserà un fastidio fisico. Niente di cui preoccuparsi, sarà solo un lieve calo fisico provocato dalla Luna contraria. Domani il Capricorno potrebbe concludere un affare, avere tra le mani un contratto da firmare, trovare un accordo vantaggioso. Per l’Acquario, intento a portare avanti una trattativa, potrebbero esserci progressi interessanti. Infine, domani i Pesci avranno la Luna nel segno che li renderà più generosi e disponibili verso gli altri. Se un amico avrà bisogno del loro aiuto, saranno felici di tendere una mano.

Oroscopo domani Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani al Sagittario occorrerà molta cautela, per contrastare gli effetti negativi della Luna contraria. Nel corso della giornata potrebbe salire un po’ di nervosismo oppure s’imbatterà in qualche contrattempo fastidioso. Il Capricorno domani potrà contare sulla benevolenza di Luna e Venere e godersi una piccola pausa dai numerosi impegni quotidiani. Sarà d’aiuto chiarire eventualità ambivalenze nei rapporti. Per l’Acquario domani si preannuncia un giorno molto interessante che darà il via a un fine settimana molto promettente. Gratificanti i rapporti con gli altri, l’amore, le amicizie, i nuovi incontri. Infine, domani i Pesci avranno un giorno piuttosto delicato. Se non faranno attenzione, correranno il rischio di finire a crogiolarsi nei ricordi del passato, nelle delusioni, i tristi trascorsi. Servirà molta attenzione.