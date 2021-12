Oroscopo e Classifica dei segni zodiacali di oggi, 9 dicembre 2021

Leggi l‘oroscopo e la classifica dei segni zodiacali di oggi, giovedì 9 dicembre 2021. La Luna sarà ancora nel segno dell’Acquario, mentre Venere dal cielo del Capricorno darà nuova forza ai sentimenti dei segni di terra. Vuoi saperne di più? Dai un’occhiata all’oroscopo di oggi e la nostra astro-classifica, con tutti i segni: dal più sfortunato al più fortunato.

Posizioni basse

12° – Scorpione

Secondo l’oroscopo e la classifica di oggi servirà la massima cautela, se non vorrai discutere con più di una persona. In questa giornata potresti sentirti frastornato, stanco e nervoso. Anche se sarai convinto delle tue ragioni, prova a non diventare troppo impetuoso nel difenderle.

11° – Vergine

Oggi dovrai affrontare momenti di tensione nell’ambiente in cui vivi e lavori. Molte cose stanno cambiando, dentro e fuori di te. Sforzati, però, di non cadere nella trappola delle discussioni sterili o delle polemiche. Sfrutta, piuttosto, la benevolenza di Venere che ti aiuterà a chiarire pacatamente con le persone che ami.

10° – Cancro

Oggi comincerà un piccolo periodo di tre giorni in cui avrai la tentazione di chiuderti in te stesso, isolarti dagli altri e crogiolarti nei pensieri cupi. Cerca di contrastare questa voglia e sforzati di stare insieme a chi ami, scacciare via il pessimismo, la tristezza.

9° – Sagittario

Come anticipa l’oroscopo e la classifica di oggi sarà un giovedì strano, uno di quei giorni da prendere con le pinze. Ti sveglierai di buonumore, ma col passare delle ore potresti stranirti, soprattutto se accadrà qualcosa, un contrattempo imprevisto. Non temere! Si tratterà solo di un nuvolone di passaggio.

Posizioni medie

8° – Ariete

Oggi avrai voglia di deporre l’ascia da guerra e recuperare un po’ di tranquillità. In genere, di fronte alle battaglie tu non ti tiri mai indietro, ma nelle prossime ore ti mancherà la serenità, in famiglia e nel lavoro. Approfittane, per riavvicinarti ai tuoi cari, staccare la spina dai problemi e concederti un po’ di relax.

7° – Gemelli

Oggi, del pomeriggio in poi, servirà molta attenzione nel lavoro, se non vorrai litigare con qualcuno. Da giorni Mercurio in opposizione ti sta provocando complicazioni o incomprensioni con alcuni colleghi o un capo. In questa giornata il disagio potrebbe peggiorare. Sarà meglio rimandare le discussioni a un giorno migliore.

6° – Bilancia

Secondo l’oroscopo di oggi man mano che recuperi forza e fiducia in te stesso, cresce la necessità di fare pulizia nelle relazioni. Non hai più nessuna voglia di frequentare persone scorrette e disoneste con te. Ecco perché si preannunciano giornate di chiarimenti importanti, di distacchi, allontanamenti drastici.

5° – Toro

Oggi finalmente ci sarà una giornata più serena rispetto a quella appena trascorse. Se qualcosa non andrà nel rapporto di coppia, troverai il modo di parlarne e chiarirlo con tranquillità. Sul fronte lavorativo continuerai a portare avanti questa grande rivoluzione che potrebbe portare perfino qualche allontanamento.

4° – Leone

Oggi Saturno opposto ti spronerà a continuare i cambiamenti nel lavoro, a uscire dalla zona di comfort per affrontare le novità in corso. Per fortuna, l’amore sta diventando un rifugio piacevole e sicuro in cui fare il pieno di energia. Chi è single, potrà sfruttare le stelle di domenica per mettersi in gioco e fare nuovi incontri.

Podio

3° – Pesci

Come indica l’oroscopo di oggi e la classifica oggi il passaggio della Luna nel tuo cielo ti riempirà di energia e vitalità. Ti converrà approfittarne, per pensare al to futuro, cominciare a fare nuovi progetti in vista del 2022, quando Giove sarà nel tuo segno. Scrollati di dosso i ricordi e le delusioni passate e guarda avanti con più ottimismo.

2° – Acquario

Oggi si prospetta una giornata molto piacevole per quel che riguarda le relazioni, l’amore, le amicizie, le belle emozioni. Goditela a pieno! L’unico tuo cruccio sarà rappresentato dai soldi: dovresti fare più attenzione, essere più oculato nelle tue spese!

1° – Capricorno

Oggi ti sentirai ancora più stabile, sicuro e consapevole. Se ti guardi indietro puoi osservare la tua grande crescita. Stai arrivando alla fine dell’anno diverso, più maturo. Stai capendo cosa desideri realmente, i valori che vorrai portare avanti da qui in avanti, l’importanza degli affetti, dei progetti importanti. Nelle prossime settimane le stelle saranno tue alleate.