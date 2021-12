Oroscopo Paolo Fox domani, 10 dicembre 2021: tutti i segni zodiacali

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani venerdì 10 dicembre 2021. La Luna transiterà nel segno dei Pesci e darà una bella vitalità ai segni d’acqua. Mercurio in Sagittario favorirà i rapporti di lavoro dei segni di fuoco. Vuoi scoprire di più? Leggi le seguenti anticipazioni condivise dallo stimato astrologo di Radio Lattemiele. Ecco, per chi vuole un’anteprima sulla giornata di domenica, l’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolto a tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox domani: i primi quattro segni

ARIETE: secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani dovresti cominciare a fare programmi piacevoli per il weekend. La Luna, il Sole e Mercurio saranno in aspetto favorevole: si preannunciano giornate ricche di emozioni. Venere in Capricorno, purtroppo, non aiuta i sentimenti. In questi giorni l’amore sembra un po’ nascosto.

TORO: domani crescerà il progetto che in mente da settimane nel lavoro. Chi lavora da molto tempo nella stessa azienda è probabile che nei prossimi mesi cambierà incarico, posizione. Se ti sei stufato dello stesso lavoro, sappi che avrai buone chance per iniziare una nuova strada più gratificante. In amore sarai avvolto da un grande fascino. Favoriti i progetti delle coppie e i nuovi incontri.

GEMELLI: domani avrai il morale a terra. Anche se in generale tu sei molto solare, tra venerdì e sabato ti aspettano alcune complicazioni che ti potrebbero rendere particolarmente cupo. Sforzati di non fare polemiche, anche se avere a che fare con Mercurio in opposizione non è sempre facile! Le incomprensioni, le mancate risposte, i silenzi ti fanno perdere la calma.

CANCRO: Come indica l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà un giorno più sereno rispetto ai precedenti. Se, però, ci sono ancora dissapori in famiglia o nel lavoro, dovresti discuterne entro sabato. Il fatto è che negli ultimi tempi hai molti pensieri, molte responsabilità che ti affaticano parecchio. Stringi i denti!

Previsioni astrologiche domani: i quattro segni centrali

LEONE: domani e sabato saranno due buone giornate. L’unico tuo cruccio potrebbe riguardare l’aspetto economico: nelle prossime ore potrebbe rompersi qualcosa in casa. Non arrabbiarti! In compenso, dovresti cominciare a pensare a domenica prossima, perché si preannuncia una giornata particolarmente spumeggiante, specie in amore.

VERGINE: domani sarà un giorno particolare. Sii prudente, perché potresti avere qualche piccolo scontro con l’ambiente circostante che ti provocherà qualche disagio. Occhio al mal di stomaco! Quando sei molto arrabbiato, tu tendi e reprimere le tue emozioni. Per fortuna, ti aspetta una domenica piacevole e soprattutto un inizio 2022 molto interessante. Avrai una grande capacità di azione e potrai prendere decisioni importanti .nel lavoro.

BILANCIA: secondo le previsioni astrali di Paolo Fox domani sarà importante risolvere un problema che hai in casa e non rimandarlo a domenica, perché la Luna sarà opposta! Potrebbero aumentare i conflitti. In questo momento dovrai sforzarti di reagire con buonsenso e maturità, se una persona è stata molto scorretta con te, se non vuoi avere confronti. Dovresti cercare delle vie alternative.

SCORPIONE: domani e sabato ritroverai più mordente, dopo una giornata d dimenticare. Di tanto in tanto fa bene fermarsi e guardarsi dentro. In questo momento quello che più ti fa infuriare è la mancanza di riconoscenza da parte degli altri. Ci sono alcune persone a cui hai teso la mano che si sono comportate male nei tuoi confronti.

Le anticipazioni di Paolo Fox: i quattro segni finali

SAGITTARIO: domani e sabato la luna contraria potrebbe renderti molto nervoso, forse salterà un impegno e accadrà qualcosa che ti farà agitare. Cerca di mantenere la calma, poi domenica ti sentirai decisamente meglio! Ricordati che potrai sempre contare su Sole, Mercurio, Giove e Saturno per portare avanti i tuoi progetti.

CAPRICORNO: come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani e sabato dovresti approfittare di una Luna benevola per staccare la spina, concederti una pausa dai molti impegni. Sfrutta le prossime 48 ore per fare chiarezza, se ci sono ambiguità in alcuni rapporti. Così facendo, potrai risolvere una certa agitazione che senti dentro. Ottimo momento per mandare avanti i nuovi progetti.

ACQUARIO: domani comincerà un fine settimana molto interessante che avrà il suo culmine domenica. Aspettati novità eclatanti, bei momenti con il partner, con gli amici. L’unica tua ombra, adesso, potrebbe essere rappresentata dal rapporto con l’ambiente. Tu hai una gran voglia di stravolgere la tua vita, ma non è così automatico!

PESCI: domani sarà una giornata particolare. La Luna nel segno, Venere in Capricorno, Urano e Nettuno potrebbero farti tornare con la mente nel passato. Saranno molti i Pesci che ripenseranno a scelte fatte negli anni, si pentiranno di alcune decisioni, di errori commessi. Servirà molta prudenza, anche nelle relazioni di lungo corso.