Delta One, a sorpresa un nuovo personaggio su Fortnite: ecco tutti gli incarichi

Una gradita sorpresa per tutti gli utenti ed i giocatori di Fortnite questa mattina che grazie al nuovo aggiornamento hanno visto inserire un nuovo personaggio all’interno della lista degli incarichi. Si tratta di Delta-One. In questo articolo andremo a scoprire tutte le missioni che si dovranno completare e che porteranno diversi punti esperienza. Questi ultimi vengono utilizzati sia per aumentare di livello che per poter sbloccare contenuti esclusivi grazie al Pass Battaglia di Fortnite.

Missioni Delta-One Fortnite

Come abbiamo già anticipato andiamo adesso a scoprire insieme quali sono le cinque missioni aggiuntive che dovrete risolvere con il nuovo personaggio su Fortnite. Abbiamo già detto che si tratta di Delta-One ed inizialmente dovrete raccogliere tre tag COG. Si trovano sulla mappa e per raccoglierli vi basterà recarvi nel punto prefissato ed iniziare la ricerca. Qualcuno sarà più facile e qualcuno più difficile.

La seconda missione di Delta-One prevede invece l’accovacciamento dietro ad una barriera mentre il terzo incarico vi porterà a danneggiare un avversario attraverso un attacco in mischia. Le ultime due missioni di Delta-One vedono invece l’arrecare danni da fucile ad un avversario ed il collezionamento di tre cimeli di Thrashball.