Oroscopo e Classifica dei segni zodiacali di oggi, 10 dicembre 2021

Leggi l‘oroscopo e la classifica dei segni zodiacali di oggi, venerdì 10 dicembre 2021. La Luna passerà nel segno dei Pesci e rinverdirà le relazioni dei segni d’acqua. Il Sole, in Sagittario, darà ottimismo ai segni di fuoco. Vuoi saperne di più? Dai un’occhiata all’oroscopo di oggi e la nostra astro-classifica, con tutti i segni: dal più sfortunato al più fortunato.

Posizioni basse

12° – Gemelli

Secondo l’oroscopo e la classifica di oggi e domani saranno due giornate molto difficili. Mercurio in opposizione potrebbe crearti qualche complicazione di lavoro, nei rapporti interpersonali, con i soldi. Dovrai sforzarti di mantenere la calma e non cedere alla voglia di polemizzare su ogni cosa. Domenica andrà meglio!

11° – Vergine

Oggi la Luna in opposizione ti causerà qualche piccola complicazione, forse una disputa con qualcuno. Fai molta attenzione, perché quando ti innervosisci, finisci con il somatizzare la tua rabbia! Stringi i denti e vedrai che domenica sarà una giornata migliore.

10° – Ariete

Oggi l’amore potrebbe essere un po’ sottotono, per via di quella Venere ancora in Capricorno. Sii prudente! L’ideale sarebbe concentrarsi sulla domenica, quando la Luna transiterà nel tuo cielo. Perché non cominci a fare programmi divertenti? Ricordati che non sei solo! Il Sole e Mercurio saranno ancora dalla tua parte.

9° – Bilancia

Come anticipa l’oroscopo e la classifica di oggi sarà indispensabile raccogliere tutta la maturità e la saggezza che avrai per affrontare i tuoi problemi in famiglia, quei dissapori ancora non superati. Prova a affrontare ogni questione entro sabato, perché domenica la Luna sarà opposta!

Posizioni medie

8° – Cancro

Oggi potrai tirare un sospiro di sollievo dopo una settimana molto pesante. Chi, però, sta avendo dei conflitti in casa o nel posto di lavoro, dovrebbe provare a risolverli prima di domenica, altrimenti la Luna contraria potrebbe peggiorare le cose. Tieni duro, anche se sono giornate cariche di preoccupazioni e impegni!

7° – Pesci

Oggi una parte del cielo, capeggiata dalla Luna nel tuo segno, potrebbe diventare insidiosa e farti tornare con la mente al passato. È probabile che più di un Pesci comincerà a ripensare a scelte passate e a pentirsene, a sentirsi contrito per questa ragione. Occorrerà partire attenzione in amore.

6° – Sagittario

Secondo l’oroscopo di oggi dovrai fare i conti con una Luna dissonante. Nel corso della giornata potresti incappare in qualche spiacevole contrattempo, forse salterà un appuntamento. Se così fosse, non andare su tutte le furie. Rimani focalizzato sui tuoi progetti, perché il Sole, Mercurio, Giove e Saturno saranno ancora dalla tua parte!

5° – Scorpione

Oggi potrai recuperare un po’ di verve, dopo alcuni giorni particolarmente burrascosi. Fermarti a riflettere ti ha fatto bene, ma in questo momento quello che ti fa irritare più di tutto è la mancanza di riconoscenza degli altri. Dovresti provare a farti scivolare le cose addosso.

4° – Leone

Oggi sarà una giornata molto piacevole, così come sabato. Domenica, oltretutto, le stelle potrebbero riservarti qualche bella sorpresa. Se nelle prossime ore dovessi incappare in una spesa imprevista, cerca di mantenere la calma!

Podio

3° – Toro

Come indica l’oroscopo di oggi e la classifica oggi la Luna in Pesci, Venere in Capricorno ti renderanno pieno di charme e carisma. Sul fronte lavorativo sta maturando la consapevolezza di voler cambiare ruolo, incarico o perfino azienda. Con il passare dei giorni cresce la tua ambizione, la voglia di realizzare progetti importanti.

2° – Acquario

Oggi si preannuncia una giornata molto interessante. La tua vita relazionale avrà una marcia in più, il rapporto di coppia, le amicizie, i nuovi incontri potrebbero regalarti emozioni piacevoli. L’unica ombra potrebbe emergere se sentirai crescere un profondo desiderio di cambiare vita e il contesto intorno non sarà in linea con ciò che vorresti.

1° – Capricorno

Oggi sarai ancora il protagonista indiscusso della giornata, grazie alla alleanza delle due signore dello zodiaco, Luna e Venere. Potrai rilassarti un po’, riportare l’armonia nei rapporti, chiarire eventuali incomprensioni o ambiguità. Non trascurare i nuovi progetti.