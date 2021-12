Oroscopo Paolo Fox domani, 11 dicembre 2021: tutti i segni zodiacali

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani sabato 11 dicembre 2021. La Luna sarà ancora nel segno dei Pesci, mentre Marte si troverà in Scorpione. Ottime notizie per i segni d’acqua! Occorrerà particolare cautela per la Vergine ei Gemelli. Vuoi scoprire di più? Leggi le seguenti anticipazioni condivise dallo stimato astrologo di Radio Lattemiele. Ecco, per chi vuole un’anteprima sulla giornata di domenica, l’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolto a tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox domani: i primi quattro segni

ARIETE: secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani .sarà una bella energia, perché comincerai ad avvertire i primi segnali del prossimo transito della Luna nel segno, domenica. Dovresti approfittarne, per mettere in stand by le preoccupazioni di lavoro e dare spazio alla passione, ai sentimenti.

TORO: domani ti aspetta un’altra giornata molto interessante, grazie alla Luna in aspetto favorevole. Da qui ai prossimi mesi cambieranno molte cose nel lavoro. Qualcuno avvierà progetti ambiziosi, qualcun altro rivoluzionerà la propria attività o si trasferirà in un’altra azienda. Occhio ai soldi! Collaborazione molto proficua con il Capricorno e la Vergine.

GEMELLI: domani potrebbe essere una giornata un po’ strana. Tu sarai quanto meno frastornato: meglio fare attenzione! Nel lavoro il Sole e Mercurio in opposizione potrebbe rallentare degli accordi, se non perfino bloccarli. Piccole complicazioni con colleghi e conoscenti. Sii prudente, specie se senti di non fidarti del tutto di una persona!

CANCRO: Come indica l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà una giornata da sfruttare al massimo. Dovresti provare a recuperare più serenità e, se necessario, affrontare i chiarimenti importanti, discutere di questioni “calde” entro sabato sera. Domenica la Luna sarà contraria e potrebbe renderti più nervoso, provocare più complicazioni in famiglia.

Previsioni astrologiche domani: i quattro segni centrali

LEONE: domani dovresti cominciare a programmarti per la domenica, perché sarà una giornata piena di vitalità, di emozioni piacevoli. L’ideale sarebbe organizzare un’uscita, un incontro, qualcosa di speciale. Tu hai una gran voglia di tornare a vivere momenti emozionanti e adesso potrai farlo! Novità interessanti all’orizzonte!

VERGINE: domani dovrai fare ancora i conti con la Luna in opposizione. sarà facile sentirsi molto stanchi o vivere qualche scontro con l’ambiente circostante. Sii prudente, nel posto di lavoro e in famiglia, altrimenti finirai con il discutere animatamente! Domenica ti sentirai molto meglio.

BILANCIA: secondo le previsioni astrali di Paolo Fox domani dovresti provare a superare una tua difficoltà personale e non rimandare in più. In amore se la coppia è consolidata si può pensare di portare avanti un progetto importante, mettendoci più impegno. Se, però, la relazione è giunta al capolinea, bisognerà prenderne atto.

SCORPIONE: domani comincerà un fine settimana di grande forza. In questo momento hai bisogno di ritrovare più complicità con le persone intorno a te. Chi ha avuto la sgradevole sensazione di sentirsi usato senza un minimo di riconoscenza, forse dovrebbe solo provare ad alleggerire un po’ l’animo, prendersela di meno. Occhio alle provocazioni!

Le anticipazioni di Paolo Fox: i quattro segni finali

SAGITTARIO: domani avrai molti grattacapi per la testa, qualche preoccupazione personale. In questa giornata dovresti tenerti lontano dalle situazioni o dalle persone che non ti convincono del tutto, non ti trasmettono serenità. Cerca di farti scivolare le cose addosso e non lasciarti sopraffare dall’agitazione.

CAPRICORNO: come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà una buona giornata, mentre domenica l’insofferenza potrebbe avere la meglio. Ti converrà approfittare delle prossime 24 ore per affrontare eventuali discussioni in famiglia. Stai vivendo un bel momento per i progetti, le idee. Forse una situazione che sembrava poco promettente si rivelerà presto molto importante! Novità in arrivo.

ACQUARIO: domani comincerà un weekend che si rivelerà un crescendo di emozioni positive. Domenica avrà il suo culmine! Solamente gli Acquario impegnati in un rapporto da molto tempo potrebbero sentirsi un po’ demotivati, insofferenti. Pensateci bene, prima di fare una scelta radicale in amore!

PESCI: domani la Luna sarà ancora nel tuo segno e ti regalerà buone intuizioni. Se in famiglia o nel lavoro ci sono delle incomprensioni, piccole difficoltà, aspetta il prossimo mese, prima di parlarne. Tra gennaio e febbraio Giove transiterà nel tuo cielo e ti darà una grossa mano. La tua vita avrà una svolta positiva.