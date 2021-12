Oroscopo domani Branko e Paolo Fox: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro – 12 dicembre

Ecco l’oroscopo di Branko e Paolo Fox, di domani sabato 12 dicembre 2021. La Luna saluterà il segno dei Pesci per approdare in Ariete. Si profila una domenica storica per i segni di fuoco! Vuoi saperne di più? Leggi le seguenti anticipazioni astrologiche per la giornata di venerdì. Di seguito, ti proponiamo una piccola anteprima, ricavata dall’oroscopo per domani dei due famosi astrologi, Branko e Paolo Fox.

Oroscopo domani Branko: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Come invita a fare l’oroscopo di Branko domani l’Ariete sarà una splendida domenica, illuminata dalla Luna nel segno. In questi giorni saranno favoriti i viaggi, gli spostamenti, i contatti cn l’estero. Sarà tempo di preparare i bagagli e partire. Domani il Toro si accorgerà che il vento sta cambiando in meglio, sia in amore, sia nel lavoro. Per i Gemelli domani sarà la giornata giusta per organizzare una gita fra amici e staccare il cervello dai pensieri. Il Cancro, invece, dovrà usare la massima cautela in amore, altrimenti rischierà di comportarsi in maniera troppo gelosa e scontrosa.

Oroscopo domani Paolo Fox: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani l’Ariete avrà una bella carica di energia e molta vitalità in più, grazie al passaggio della Luna nel suo cielo. Si preannuncia una domenica particolarmente vivace! Il Toro domani avrà bisogno di concedersi una pausa dalle preoccupazioni pratiche. L’ideale sarebbe sfruttare la benevolenza di Venere e cercare conforto nel rapporto di coppia. Per i Gemelli ci sarà finalmente una giornata più rilassata, dopo 48 ore molto nervose. Dovrebbe approfittarne, per mandare avanti i suoi progetti, considerato che Giove e Saturno saranno ancora in buon aspetto. Infine, il Cancro domani dovrà avere grande prudenza. Nel corso del giorno potrebbe rvenire a galla vecchie ruggini, tensioni nate nei giorni scorsi.