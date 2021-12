Oroscopo domani Branko e Paolo Fox: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione – 12 dicembre

Leggi l’oroscopo di Branko e Paolo Fox per domani, domenica 12 dicembre 2021. Mentre il weekend volge al termine, un altro lunedì sta per affacciarsi. Quali sorprese riserveranno i pianeti a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione? Se vuoi scoprirlo fin d’ora, dai un’occhiata alla seguente anteprima, tratta dall’oroscopo per domani dei due stimati astrologi Branko e Paolo Fox.

Oroscopo domani Branko: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani il Leone dovrebbe sfruttare il giorno di festa per dedicarsi alla famiglia, ai propri affetti. Da quanto tempo non sentono i partenti più lontani? La Vergine domani dovrà fare molta attenzione, per gestire al meglio eventuali tensioni in casa, contrasti con i figli. La Bilancia domani avrà la Luna in opposizione. Possibili dissapori con un socio o con il coniuge. Occorrerà impegnarsi per non rispondere alle provocazioni. Infine, domani lo Scorpione ritroverà una bella forza. Adesso sarà più facile prendersi nuove responsabilità, portare avanti i suoi doveri. Qualcuno potrebbe perfino pensare di adottare un cane!

Oroscopo domani Paolo Fox: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani il Leone avrà una ricca di energia e vitalità, grazie a un bellissimo cambio di Luna. Se prenderà decisioni in amore, però, dovrebbe fare attenzione a non imporre la sua volontà al partner. Bisogna saper ascoltare chi si ama! La Vergine domani potrà recuperare più energia e forza fisica, quella che le è mancata negli ultimi giorni. Occhio alle spese! Domani per la Bilancia si prospetta una giornata sottotono. Più di una persona sentirà la necessità di isolarsi e riflettere un po’. Meglio rimandare le discussioni e i chiarimenti a un momento più sereno. Infine, domani lo Scorpione sarà particolarmente attivo e vincente, grazie al sostegno di una meravigliosa Venere. Potrà perfino vincere qualche piccola sfida.