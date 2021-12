Oroscopo e Classifica dei segni zodiacali di oggi, 11 dicembre 2021

Leggi l‘oroscopo e la classifica dei segni zodiacali di oggi, sabato 11 dicembre 2021. La Luna sarà nel segno dei Pesci fino a sera, dopodiché traslocherà nel cielo dell’Ariete. Buone notizie per Scorpione, Cancro e naturalmente Pesci! Vuoi saperne di più? Dai un’occhiata all’oroscopo di oggi e la nostra astro-classifica, con tutti i segni: dal più sfortunato al più fortunato.

Posizioni basse

12° – Vergine

Secondo l’oroscopo e la classifica di oggi sarà importante armarsi di prudenza e buonsenso, per affrontare gli effetti della Luna in opposizione. È probabile che nelle prossime ore mergerà una stanchezza profonda oppure ti sentirai insofferente nei confronti dell’ambiente circostante. Possibili contrasti con qualcuno.

11° – Gemelli

Oggi sarai un po’ confuso e affaticato. Con Mercurio in opposizione potrebbero nascere nuove complicazioni nel lavoro, piccoli ritardi, risposte mancate, accordi bloccati. Cerca di mantenere la calma e vedrai che molto presto le cose si sbloccheranno. Intanto, domenica ritroverai il buonumore.

10° – Sagittario

Oggi la Luna in quadratura potrebbe suscitarti un po’ di agitazione. Qualcuno avrà preoccupazioni personali o famigliari che rischieranno di sciupargli la giornata. Ti converrà stare alla larga dalle situazioni e dalle persone polemiche, da chi cercherà di provocarti, per farti innervosire.

9° – Bilancia

Come anticipa l’oroscopo e la classifica di oggi dovresti sfruttare la giornata per affrontare chiarimenti in amore, per risolvere quei problemi personali rimasti aperti. Non aspettare la domenica, perché ci sarà un cambio di Luna negativo! Se la tua relazione è in crisi da molto tempo, forse dovrai trovare il coraggio di prendere una decisione drastica.

Posizioni medie

8° – Leone

Oggi dovrai cominciare a fare programmi divertenti per domenica. Da alcuni giorni stai ritrovando la voglia di vivere momenti emozionanti, di provare la passione che non senti da tempo. Domenica potrebbe essere la giornata giusta! Non sprecarla, restandotene chiuso in casa!

7° – Acquario

Oggi il tuo weekend partirà con il piede giusto, anche se il meglio arriverà domenica, con una splendida Luna! Approfittane, per staccare la spina dagli impegni quotidiani e divertirti un po’. Gli unici ad avere qualche alto e basso saranno gli Acquario impegnati in un rapporto di lungo corso, ormai privo di passionalità.

6° – Cancro

Secondo l’oroscopo di oggi ti aspetta un sabato piuttosto interessante, da sfruttare al massimo. Se da settimane ti stai portando dietro problemi personali o sentimentali, dovresti provare a discuterne nelle prossime ore. Domenica una Luna nervosa rischierà di aggravare le cose!

5° – Ariete

Oggi sarà una buona giornata che preannuncerà una domenica memorabile. In serata la Luna passerà nel tuo segno e ti riempirà di energia e vitalità. Anche se da mesi sei molto preso dal lavoro, dovresti approfittare di questo fine settimana per staccare la spina e goderti i tuoi affetti.

4° – Toro

Oggi una magnifica Luna darà una marcia in più alla tua vita sentimentale, agli affetti e alle amicizie. Sul fronte lavorativo stai attraversando un periodo di cambiamenti importanti che terminerà la prossima primavera. Alla fine ne sarà valsa la pena! Nel frattempo, fai attenzione ai soldi!

Podio

3° – Scorpione

Come indica l’oroscopo di oggi e la classifica oggi si prospetta una giornata molto promettente, grazie a una bellissima Luna nel segno amico dei Pesci. Dovresti sfruttare la sua energia, per riavvicinarti al partner, ai tuoi affetti, se di recente ci sono state incomprensioni. Prova a non prendere tutto sul personale, fatti scivolare le cose addosso: starai molto meglio!

2° – Pesci

Oggi la Luna sarà ancora nel tuo cielo: come conseguenza sarai energico e vitale, desideroso di amare, di provare emozioni intense. Finalmente sei pronto a rimetterti in gioco e più si avvicinerà al fine dell’anno, meglio starai! Quando Giove entrerà nel tuo segno potrai risolvere molte difficoltà rimaste in sospeso.

1° – Capricorno

Oggi potrai contare sulla complicità della Luna e di Venere per trascorrere un piacevole sabato. Se ci sono incomprensioni in famiglia, ti converrà parlarne in questa giornata e non aspettare domenica, perché la Luna sarà contraria. Ottimo periodo per portare avanti i nuovi progetti.