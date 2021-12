Oroscopo Paolo Fox domani, 12 dicembre 2021: tutti i segni zodiacali

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani domenica 12 dicembre 2021. La Luna saluterà il segno dei Pesci per spostarsi in Ariete. Si preannuncia una domenica memorabile per i segni di fuoco! Vuoi scoprire di più? Leggi le seguenti anticipazioni condivise dallo stimato astrologo di Radio Lattemiele. Ecco, per chi vuole un’anteprima sulla giornata di domenica, l’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolto a tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox domani: i primi quattro segni

ARIETE: secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà una domenica illuminata dalla presenza della Luna nel segno. Sarai pieno di energia e vitalità, letteralmente intoccabile! Anche se non hai risolto ancora tutti i tuoi problemi, potrai aspettarti qualche piccola soddisfazione grazie a Sole e Mercurio in aspetto favorevole.

TORO: domani dovresti staccare con i problemi riguardo il lavoro, sebbene ti preoccupino parecchio, e provare a goderti un giorno di festa più tranquillo. Potrai ripensare a tutti i cambiamenti in corso nella tua professione da lunedì in poi. In amore avrai sempre Venere amica: approfittane, per cercare conforto nel rapporto di coppia.

GEMELLI: domani potrai rilassarti e recuperare vitalità, dopo due giornate molto difficili e nervose. Ricordati che Saturno e Giove sono ancora favorevoli. Questo vuol dire che non devi trascurare i nuovi progetti, i cambiamenti. In questo periodo sono favoriti i trasferimenti, tutto quello che potrebbe portarti distante.

CANCRO: Come indica l’oroscopo di Paolo Fox domani potrebbero tornare le tensioni emerse giovedì scorso. Forse dipenderanno da un rapporto difficile con qualcuno, dal comportamento di persone che non sopporti proprio. Cerca solo di non chiuderti in te stesso e sii prudente! In questi giorni ti sentirai costretto a prendere decisioni importanti, per sbloccare una situazione che non ti sta piacendo affatto.

Previsioni astrologiche domani: i quattro segni centrali

LEONE: domani sarà una giornata energica e vivace, rischiarata da una bellissima Luna nel segno dell’Ariete. Potrai goderti le prossime ore in compagnia di chi ami. Cerca, però, di non imporre le tue decisioni all’altro. In genere, quando decidi qualcosa, tendi a pretendere che tutti ti ascoltino. Dovresti provare ad ascoltare anche il partner, le sue ragioni.

VERGINE: domani potrai ritrovare energia e forma fisica, dopo un sabato particolarmente pesante sotto ogni punto di vista. Se ci sono dissapori in te, prova a risolverli. In questa giornata dovrai fare attenzione ai soldi. Non sarà difficile per un tipo come te, di solito molto oculato e attento.

BILANCIA: secondo le previsioni astrali di Paolo Fox domani si preannuncia una giornata piuttosto sottotono, forse anche di riflessioni. Se qualcosa non va in famiglia, è probabile che nelle prossime 24 ore riaffiorerà. Sii prudente, soprattutto se avrai a che fare con un Capricorno,, un Ariete o un Cancro! Forse, sarebbe il caso di starsene per conto proprio e pensare un po’ alla tua situazione, ai rapporti.

SCORPIONE: domani sarà una domenica attiva, accompagnata da questa splendida Venere. Potrai vincere qualche sfida, goderti momenti pieni di sensazioni intense, di passione insieme a chi ami. Finalmente potrai recuperare terreno, dopo un periodo piuttosto agitato.

Le anticipazioni di Paolo Fox: i quattro segni finali

SAGITTARIO: domani avrai una gran bella energia, grazie alla benevolenza di Luna, Sole e Mercurio. Sarà possibile mandare avanti i progetti importanti che riguarderanno il prossimo anno o dedicarsi all’amore, al rapporto di coppia, ai nuovi incontri.

CAPRICORNO: come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani ti occorrerà particolare cautela in amore e in famiglia. Questo consiglio varrà doppio se hai già avuto dei dissapori con il partner, perché basterà una banale provocazione per rendere la giornata conflittuale. Cerca di tenere a bada i tanti pensieri, la tua agitazione interiore.

ACQUARIO: domani sarà una giornata importante che ti permetterà di recuperare più ottimismo. Il Sole e Mercurio in buon aspetto susciteranno intuizioni e idee valide, tornerà il buonumore. Sforzati di non fare sempre il bastian contrario. Certe volte, è necessario seguire anche la corrente, conformarsi alle regole!

PESCI: domani dovrai continuare a fare particolare attenzione a Mercurio contrario. Sarà importante evitare le polemiche, anche se avrai perplessità, dubbi riguardo certe situazioni. Sforzati di passare la giornata tranquillamente e concentrati, piuttosto, sul prossimo mese, perché Giove sarà nel tuo segno. Le storie appena nate avranno buone chance!