Mettere ordine e mantenere questo stato rappresenta indifferentemente dal contesto una sorta di necessità in alcuni momenti, sia nel settore lavorativo che in quello personale: una persona disordinata lo trasmette anche agli altri mentre al contrario chi segue una pianificazione tende a dare un’impressione positiva.

I cinque segni più ordinati dello zodiaco: ecco la classifica

Per alcuni profili caratteriali l’ordine diventa una sorta di “credo” vero e proprio, fino a sfociare in mania, mentre per altri è praticamente impossibile mantenere uno status ordinato a lungo.

Alcuni di questi profili sono associabili a determinati segni zodiacali: quali sono i segni più ordinati dello zodiaco?

Ariete

Non fanno assolutamente pesare il loro senso dell’ordine piuttosto spiccato, perchè non lo “impongono” agli altri. Sopratutto sul lavoro sono estremamente spartani e rigidi con loro stessi, visto che sono in costante ricerca dell’efficienza pura e semplice.

Cancro

Ordinati a modo loro, si tratta di persone che non vivono secondo dei regimi di ordine tradizionali anzi a volte sembrano proprio disorganizzati. Invece, strano a dirsi, riescono a fare tutto in maniera piuttosto efficiente. Seguono un ordine tutto loro, insomma.

Toro

Sembra strano ritrovare il Toro in lista, visto che sono estremamente emotivi ed impetuosi. Tuttavia a differenza dell’Ariete, con il quale condivide una certa “cocciutaggine”, Toro è meno organizzato sul lavoro ma tiene tutto il resto della propria vita estremamente ordinato.

Capricorno

Il segno ordinato per eccellenza: tutto nella sua vita deve seguire una sorta di ordine fino a diventare una sorta di piccola mania, a partire dal proprio smartphone alla propria postazione di lavoro, rischia di andare in crisi vera e propria in contesti disordinati.

Vergine

I più ordinati, ma senza “sforzarsi”: eccessivamente rigidi a volte, questo si traduce in punto a favore quando si tratta di lavorare oppure di occuparsi di situazioni schematiche. La loro mente estremamente scientifica è perfetta in tal senso. Sono ordinati ma in maniera naturale.