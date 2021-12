Oroscopo Branko domani, 13 dicembre 2021: tutti i segni zodiacali

Ecco l’oroscopo di Branko per domani lunedì 13 dicembre 2021. Una nuova settimana sta per cominciare. Una settimana che si preannuncia ricca di novità. Se vuoi scoprire quali soprese soprese riserveranno le stelle, leggi le seguenti anticipazioni condivise dallo stimato astrologo di RDS e de Il Messaggero. Ecco, per chi vuole un’anteprima sulla prossima giornata, l’oroscopo di Branko per domani, rivolto a tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo Branko domani: i primi quattro segni

ARIETE: secondo l’oroscopo di Branko domani Marte passerà in Sagittario e ti aiuterà a recuperare a livello fisico, ritroverai la voglia di fare del movimento, praticare attività fisica. Mercurio, invece, raggiungerà un punto del cielo che stimolerà la tua ambizione, la fame di successo.

TORO: domani potrebbero arrivarti notizie interessanti. La settimana comincerà molto bene: con Mercurio che diventerà tuo amico e compagno e Marte che finalmente non sarà più in opposizione. Le cose cominceranno a migliorare di gran lunga!

GEMELLI: domani Mercurio non sarà più in opposizione e le cose per te cominceranno ad andare un po’ meglio, dal punto di vista relazionale e professionale. Purtroppo, però, Marte lo sostituirà. D’ora in avanti servirà molta cautela, soprattutto durante i cambi di Luna.

CANCRO: Come indica l’oroscopo di Branko domani Marte passerà in Sagittario e Mercurio traslocherà in Capricorno. Non dovrai smettere di setacciare web e annunci. Anche se non sarai più concentrato e brillante come prima, seminare resta sempre una buona mossa.

Previsioni astrologiche domani: i quattro segni centrali

LEONE: domani Marte comincerà un transito favorevole che ti restituirà forza e una bella energia. Anche Mercurio si sposterà: anche se non sarà più in ottima posizione, non si tratterà di un passaggio negativo. Tutt’altro! Aumenterà la voglia di vincere nuove sfide e ottenere risultati importanti.

VERGINE: domani finalmente Mercurio non sarà più contrario e tu potrai recuperare la tranquillità nei rapporti famigliari e professionali. Marte, però, diventerà dissonante: dovrai fare più attenzione alla forma fisica, proteggerti dai malanni di stagione.

BILANCIA: secondo le previsioni astrali di Branko domani Mercurio diventerà contrario. Ti converrà staccare la spina dal lavoro, dalle trattative e dagli affari e concentrarti, piuttosto, sulle faccende personali, i regali di Natale, i parenti, le festività. Marte entrerà nel segno del Sagittario: d’ora in poi l’amore potrebbe farsi più peperino, potrebbe portare una tentazione…

SCORPIONE: domani Marte lascerà il tuo segno per trasferirsi in Sagittario, Da quel punto del cielo il tuo protettore darà una bella spinta alla tua vita pratica. Mercurio in Capricorno potrebbe favorire la firma di compromessi e accordi, ti aiuterà a orientarti nel ginepraio della burocrazia.

Le anticipazioni di Branko: quattro segni finali

SAGITTARIO: domani Mercurio ti saluterà per spostarsi nel cielo del Capricorno. Da questo momento il pianeta diventerà più affarista, un abile commerciante. Marte, invece, entrerà nel tuo segno e ti regalerà l’energia necessaria a portare avanti i tuoi affari con successo.

CAPRICORNO: come anticipa l’oroscopo di Branko domani Mercurio arriverà nel tuo segno, accanto a Venere. Il pianeta porterà un carico pieno di notizie, idee, suggerimenti, astuzie e parole. Comincerà un periodo davvero molto promettente, sotto ogni punto di vista!

ACQUARIO: domani Marte passerà finalmente in territorio amico. Dovrai, però, affrontare ancora una manciata di giorni in cui il pianeta rosso cozzerà con Urano e con le stelle nel tuo cielo: meglio riguardarsi, non stancarsi troppo! Mercurio farà il suo ingresso in Sagittario e ti renderà ancora più socievole, aperto agli input esterni, desideroso di conoscere gente nuova.

PESCI: domani Marte sarà nel segno del Sagittario e da lì il pianeta ti toccherà nel punto più debole: la concorrenza, la capacità dei rivali di fare leva sulle tue insicurezze. Per fortuna, questa insicurezza non l’avrai in amore. Oltretutto, nelle prossime ore Mercurio tornerà amico, accanto alla bellissima Venere.