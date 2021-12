Oroscopo domani Branko e Paolo Fox: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro – 13 dicembre

Ecco l’oroscopo di Branko e Paolo Fox, di domani lunedì 13 dicembre 2021. La settimana comincerà con la Luna in Ariete. Ne trarranno beneficio i segni di fuoco, mentre Mercurio raggiungerà il Capricorno darà una marcia in più al lavoro dei segni di terra. Vuoi saperne di più? Leggi le seguenti anticipazioni astrologiche per la giornata di venerdì. Di seguito, ti proponiamo una piccola anteprima, ricavata dall’oroscopo per domani dei due famosi astrologi, Branko e Paolo Fox.

Oroscopo domani Branko: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Come invita a fare l’oroscopo di Branko domani l’Ariete avrà un abella carica di energia in più, grazie al nuovo transito di Marte in Sagittario. Per il Toro potrebbe esserci notizia clamorose dal punto di vista professionale. Domani i Gemelli dovranno prestare più attenzione alla forma fisica, perché Marte diventerà opposto. Prudenza soprattutto durante i cambi di Luna! Infine, il Cancro domani non sarà più concentrato e brillante come prima, ma non dovrà comunque smettere di seminare dal punto di vista lavorativo. Prima o poi i risultati arriveranno!

Oroscopo domani Paolo Fox: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani l’Ariete si preannuncia una giornata molto valida che darà il via a una settimana altrettanto promettente. Il segno di fuoco sta lavorando molto bene, anche se per vedere la vera svolta dovrà aspettare la prossima primavera. Domani il Toro avrà un alleato in più: Mercurio, infatti, raggiungerà Venere in Capricorno. Momento favorevole per fare ordine nella sua vita, partendo da quella sentimentale. I Gemelli domani saranno piuttosto sottotono. D’ora in avanti sarà importante mantenere la calma e non lasciarsi prendere dall’agitazione che Marte provocherà. Infine, domani il Cancro sarà particolarmente riflessivo. Sta per iniziare una settimana un po’ complicata: meglio non sollevare polveroni inutilmente!