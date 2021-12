Oroscopo domani Branko e Paolo Fox: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione – 13 dicembre

Leggi l’oroscopo di Branko e Paolo Fox per domani, lunedì 13 dicembre 2021. Sta per cominciare una nuova settimana che sarà ricca di novità entusiasmanti. Quali sorprese riserveranno i pianeti a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione nelle prossime 24 ore? Se vuoi scoprirlo fin d’ora, dai un’occhiata alla seguente anteprima, tratta dall’oroscopo per domani dei due stimati astrologi Branko e Paolo Fox.

Oroscopo domani Branko: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani il Leone potrai contare sun nuova grinta e forza fisica, grazie al transito di Marte nel segno del Sagittario. D’ora in poi riuscirai a vincere nuove sfide. La Vergine domani si libererà di Mercurio contrario e potrà riportare la serenità nei rapporti di lavoro e in famiglia. Per la Bilancia domani sarà arrivato il momento di mettere il lavoro in stand by e godersi un po’ di meritato riposo. È tempo di dedicarsi alla famiglia, agli affetti, ai regali, ai pranzi di Natale. Infine, lo Scorpione domani saluterà il suo pianeta guida, Marte che traslocherà nel cielo del Sagittario. Da lì il pianeta comincerà a proteggere la vita pratica, gli accordi, le collaborazioni di lavoro.

Oroscopo domani Paolo Fox: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani il Leone sarà pieno di energia e forza fisica, grazie al Sole e a Marte nel segno del Sagittario. Saranno utili per le nuove sfide che dovrà affrontare. La Vergine domani avrà bisogno di molta pazienza, nel lavoro e in amore. Possibili complicazioni negli accordi di lavoro. La Bilancia si sentirà alquanto nervosa e frastornata, per colpa di una Luna opposta. Nel corso della giornata potrebbero nascere nuovi disagi in famiglia o nel rapporto di coppia. Infine, domani lo Scorpione comincerà una settimana di grande forza. Anche se in questa giornata nascessero piccoli dissapori, riuscirà a superarli con facilità.