Oroscopo domani Branko e Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci – 13 dicembre

Ecco l’oroscopo di Branko e Paolo Fox di domani, lunedì 13 dicembre 2021, rivolto a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. La settimana partirà con la Luna in Ariete, mentre Marte saluterà lo Scorpione per traslocare in Sagittario. Ottime notizie per i segni di fuoco! Vuoi saperne di più? Ti basterà leggere la seguente anteprima, tratta dall’oroscopo per domani dei due astrologi più amati d’Italia, Branko e Paolo Fox.

Oroscopo domani Branko: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Come preannuncia l’oroscopo di Branko domani per il Sagittario sarà una magnifica giornata, perché Marte raggiungerà il segno. Il pianeta rosso gli fornirà tutta l’energia necessari a mandare avanti i nuovi progetti. Il Capricorno domani accoglierà Mercurio nel suo cielo: con lui aumenteranno le idee, le notizie, le occasioni di lavoro e i contatti. Domani l’Acquario diventerà più aperto agli input esterni, più socievole e desideroso di incontrare nuova gente. Infine, i Pesci dovranno cominciare a fare particolare attenzione ai rivali nel lavoro. Per fortuna, il rischio di concorrenti non riguarderà l’amore, grazie a Venere e Mercurio in ottimo aspetto.

Oroscopo domani Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani il Sagittario sarà molto nervoso e irrequieto. Servirà la massima cautela, sia in amore, sia nel lavoro. Per il Capricorno domani comincerà un periodo particolarmente fortunato che avrà il suo culmine a gennaio. L‘Acquario domani inizierà una settimana che sarà caratterizzata da alti e bassi. Dovrà cercare di non affaticarsi troppo e provare a recuperare un po’ di serenità in più. Infine, domani per i Pesci sarà importante ritrovare più ottimismo e guardare al futuro con fiducia. Novità interessanti all’orizzonte.