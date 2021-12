Oroscopo Paolo Fox domani, 13 dicembre 2021: tutti i segni zodiacali

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani lunedì 13 dicembre 2021. La Luna sarà ancora nel segno dell’Ariete, mentre Mercurio saluterà il Sagittario, per trascolare in Capricorno. Vuoi scoprire di più? Leggi le seguenti anticipazioni condivise dallo stimato astrologo di Radio Lattemiele. Ecco, per chi vuole un’anteprima sulla giornata di domenica, l’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolto a tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox domani: i primi quattro segni

ARIETE: secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà una giornata valida che darà il via a una settimana molto interessante e ricca di impegni. Anche se la vera svolta arriverà entro la prossima primavera. è probabile che più di un Ariete abbia già avuto novità importanti. Chi aveva una causa aperta, potrebbe averla già risolta. Il Sole e Mercurio in ottima posizione daranno ancora una grossa mano, ma se c’è qualcosa non va in un rapporto, nel lavoro o in famiglia, dovresti parlarne,

TORO: domani si preannuncia una bellissima giornata. Venere e Mercurio saranno nel cielo dell’amico Capricorno: dovresti approfittare della loro benevolenza, per fare ordine nella tua vita, cominciando dall’amore. I cuori solitari dovrebbero guardarsi attorno. Sarebbe un vero peccato non sfruttare il transito di Venere che durerà fino a marzo prossimo! Chi avrà bisogno di più risposte dal punto di vista sentimentale, potrà ottenerle.

GEMELLI: domani sarai piuttosto sottotono oppure dovrai chiarire alcune questioni importanti nel lavoro. Cerca di mantenere la calma, anche se avere a che fare con Marte in opposizione non aiuterà affatto! Se dovrai affrontare discorsi di un certo peso, ti converrà attendere giovedì prossimo, quando la Luna arriverà nel tuo segno.

CANCRO: Come indica l’oroscopo di Paolo Fox domani sarai ancora molto pensieroso. L’importante sarà evitare ogni questione, non discutere con nessuno! Stai attraversando un periodo molto delicato, perché ti stanno mancando certezze nel lavoro o in amore. Forse dovrai perfino pensare a qualcosa di nuovo su cui concentrarti, per sbloccare la tua situazione. Tieni duro!

Previsioni astrologiche domani: i quattro segni centrali

LEONE: domani il Sole e Marte in Sagittario ti riempiranno di forza e grinta. Ti serviranno, perché ti stai preparando a nuove battaglia da vincere. Il prossimo anno sarà particolarmente promettente per le coppie che vorranno fare il grande passo e la primavera, in particolar modo, ti regalerà novità clamorose!

VERGINE: domani occorrerà molta pazienza, sia in amore, sia nel lavoro. Avere il Sole e Marte in aspetto dissonante significa qualche piccola complicazione nei contratti, nei rapporti di lavoro. Forse, quello che stai facendo ora, nel 2022 tu non voglia più farlo oppure lo porterai avanti in maniera diversa, chiedendo cose che al momento non puoi domandare. Per fortuna, nei prossimi giorni la forza non ti mancherà!

BILANCIA: secondo le previsioni astrali di Paolo Fox domani sarà una giornata un po’ nervosa e confusa. La Luna in opposizione potrebbe causare nuovi disagi in amore o in famiglia. In realtà, tutta la settimana sarà piuttosto difficile, ad alto rischio discussioni. Forse ti sentirai poco amato dalle persone attorno, forse avrai bisogno di startene un po’ da solo, ma poi finiresti con l’avere il morale a terra. Il fatto è che avresti solo bisogno di ritrovare il tuo equilibrio interiore.

SCORPIONE: domani comincerà una settimana di grande forza che si concluderà con un weekend degno di nota, soprattutto in amore. Anche se nelle prossime ore potrebbero nascere alcune divergenze, riuscirai a metterle a posto senza grosse difficoltà. In serata possibile calo fisico: sarebbe meglio non fare le ore piccole!

Le anticipazioni di Paolo Fox: i quattro segni finali

SAGITTARIO: domani sarai particolarmente nervoso e irritabile. Dovrai sforzarti di mantenere la calma, in amore e nel lavoro. Se sei impegnato sentimentalmente e sati pensando a un’altra persona, dovrai fare molta attenzione. Questo consiglio varrà anche per chi si sentirà insofferente nel posto di lavoro e vorrebbe subito fare qualcosa di diverso. Sii paziente! La prossima primavera ti permetterà di cominciare nuovi progetti, anche piuttosto ambiziosi.

CAPRICORNO: come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani comincerà un periodo particolarmente favorevole che durerà anche a gennaio. Nelle prossime ore Mercurio sarà nel tuo segno, vicino a Venere. Ti aspettano settimane importanti, sotto ogni punto di vista, per cui è normale se sentirai il bisogno di isolarti un po’ e studiare le prossime tappe da raggiungere.

ACQUARIO: domani partirà una settimana caratterizzata da alti e bassi. Nei prossimi giorni potresti sentirti molto arrabbiato e polemico: dovrai cercare di recuperare più serenità possibile. Non avrai un oroscopo contrario, però ti mancherà un po’ di grinta e di forza fisica. Dovresti riguardare di più la tua forma fisica, non affaticarti troppo.

PESCI: domani dovresti provare a pensare al tuo futuro con più ottimismo e scrollarti di dosso i pensieri tristi. Gennaio e febbraio saranno due mesi molto importanti, in cui potrai fare grandi progetti di coppia o innamorarti di qualcuno, se sei single da tempo. Anche sul fronte lavorativo ci saranno novità interessanti. Se negli ultimi tempi avevi fatto una richiesta, potresti ricevere una risposta positiva.