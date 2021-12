Oroscopo settimanale Branko: previsioni dal 13 al 19 dicembre 2021

Ecco l’oroscopo di Branko per la settimana che va dal 13 al 19 dicembre 2021. La settimana comincerà con la Luna nel segno dell’Ariete e Mercurio in Capricorno, mentre il Sole sarà ancora in Sagittario. Quali segni trarranno dei vantaggi da questi transiti? Se vuoi scoprirlo in anteprima, leggi le seguenti anticipazioni tratte dall’oroscopo di Branko per la settimana, tratto dal libro Calendario Astrologico, rivolto a tutti i segni dello zodiaco.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko la settimana comincerà alla grande. Lunedì la Luna sarà nel tuo segno, Marte in ottimo aspetto e Mercurio comincerà a stimolare la tua voglia di ottenere successo. Martedì un amore straniero potrebbe piombare a un tratto nella tua vita. Giovedì sarà indispensabile controllare i propri conti, rivedere le entrate e le uscite.

Toro

La tua settimana partirà con il piede giusto. Lunedì potrebbero esserci in arrivo notizie molto promettenti, mentre martedì qualcuno potrebbe cominciare un affare importante con l’estero. Il weekend sarà molto intrigante dal punto di vista sentimentale: sabato sarai letteralmente goloso d’amore!

Gemelli

Lunedì ti libererai dell’opposizione di Mercurio, anche se verrà sostituito da Marte. La tua forma fisica non sarà delle migliori. Martedì sarà la giornata giusta per cercare nuovi contatti, allargare la propria rete di conoscenze. Venerdì crescerà la voglia di avere novità nella tua vita.

Cancro

Come ti invita a fare l’oroscopo di Branko lunedì Marte raggiungerà il Sagittario e Mercurio sarà in Capricorno. Come conseguenza tu sarai meno concentrato e brillante rispetto a prima. Martedì una profonda stanchezza ti renderà la giornata più faticosa. Mercoledì, per fortuna, si prospetta un giorno gratificante per le relazioni, le amicizie e gli incontri.

Leone

Lunedì Marte tornerà attivo e Mercurio comincerà a stimolare la voglia di vincere nuove sfide. Ritroverai il tuo spirito battagliero di sempre! Martedì ti sveglierai sentendoti più energico e grintoso che mai, mentre giovedì le stelle favoriranno le collaborazioni di lavoro.

Vergine

Lunedì ti sbarazzerai dell’opposizione di Mercurio e delle incomprensioni avute finora in famiglia e nel posto di lavoro. Mercoledì potrebbe spuntare una nuova opportunità all’estero: non fartela sfuggire! Venerdì ti converrà dormire di più, riposare e prestare più attenzione alla forma fisica.

Bilancia

Secondo le previsioni astrologiche di Branko lunedì Marte renderà l’amore più peperino, mentre Mercurio non sarà un valido alleato negli affari. Meglio staccare la spina dal lavoro e dedicarsi alle feste. Mercoledì sarai occupato a discutere di un patrimonio in comune, metre giovedì potrebbe aumentare le fonti di guadagno.

Scorpione

Lunedì Marte e Mercurio cominceranno due transiti molto interessanti che aiuteranno, soprattutto, la tua vita pratica. Martedì le stelle faciliteranno le compravendite, mentre giovedì si preannuncia un’ottima giornata per le collaborazioni di lavoro.

Sagittario

Lunedì Marte raggiungerà il tuo segno e ti regalerà una bella dose di energia in più. Mercurio, invece, si sposterà in Capricorno e comincerà ad occuparsi degli affari con più concretezza e determinazione. Martedì potrai mirare dritto al guadagno, perché avrai un cielo molto promettente. Giovedì potresti ottenere qualche bella gratificazione nel lavoro, un complimento, un apprezzamento inaspettato.

Capricorno

Come osserva l’oroscopo di Branko la settimana comincerà in maniera molto interessante. Lunedì Mercurio raggiungerà il tuo segno e ti darà una marcia in più negli affari e nei rapporti interpersonali. Giovedì avrai una bella creatività, estro, vorrai esprimere la tua vena artistica. Venerdì potrebbe arrivare un incarico prestigioso.

Acquario

Lunedì Mercurio in Sagittario ti renderà molto socievole e aperto agli altri. Marte si trasferirà in Capricorno e non sarà più negativo. Martedì sentirai nuove energie che ti aiuteranno a portare avanti i tuoi progetti con più determinazione. Giovedì sarà indispensabile badare alla salute, non affaticarsi troppo.

Pesci

Lunedì Marte diventerà contrario: occorrerà particolare attenzione ai rivali nel lavoro. Nonostante questo, martedì potrai osare negli affari, perché sarai sostenuto da uno splendido Mercurio. Mercoledì è probabile che avrai un contratto tra le mani: firma!