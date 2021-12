Oroscopo settimanale Paolo Fox: previsioni dal 13 al 19 dicembre 2021

Leggi l’oroscopo di Paolo Fox per la settimana che va dal 13 al 19 dicembre 2021. Quali saranno i segni zodiacali più fortunati della prossima settimana e quali, invece, quelli messi sotto torchio dagli astri? Se vuoi scoprirlo, ti basterà leggere le seguenti previsioni astrologiche tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per la settimana, rivolte a tutti i segni dello zodiaco.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox la settimana molto intensa e piena di opportunità. Lunedì 13 Marte comincerà un transito molto bello. Il Sole e Mercurio continueranno a darti una grande grinta. Se in questi giorni arrivare un’offerta di lavoro, dovrai darti da fare! Molto promettente il weekend del 18 e 19 dicembre, anche in amore.

Toro

La settimana sarà molto promettente, grazie al nuovo passaggio di Mercurio in Capricorno che andrà ad affiancarsi a Venere. D’ora in avanti potrai contare su due grandi alleati astrologico che ti offriranno una marcia in più, prima di tutto in amore. Martedì 14, mercoledì 15 e giovedì 16 la Luna sarà nel tuo segno. Come conseguenza sarai particolarmente energico e desideroso di amare.

Gemelli

La settimana partirà sottotono. Purtroppo, dal 13 Marte sarà in opposizione: questo vorrà dire un po’ di nervosismo in più da tenere a bada, qualche disturbo passeggero nei rapporti di lavoro. Se hai problematiche legali in corso, dovresti arrivare a un compromesse e non pretendere tanto di più. Venerdì 17 si prospetta una giornata efficace per le intuizioni. Attenzione ai rapporti con il Toro, il Leone e lo Scorpione!

Cancro

Come suggerisce di fare l’oroscopo di Paolo Fox domani e nei prossimi giorni ti converrà evitare di sollevare polveroni inutilmente, perché non sarai dell’more giusto. Purtroppo dicembre è un mese che vede qualche opposizione planetaria infastidire l’andamento generale delle collaborazioni. Da lunedì, oltretutto, 13 potrebbero esserci dubbi in più o esitazioni per contratti di lavoro. Buona energia martedì 14 e mercoledì 15.

Leone

Lunedì 13 Marte tornerà attivo e ti darà una marcia in più anche nel lavoro. Chi di recente ha chiesto un rimborso o dovrà affrontare una controversia, nei prossimi giorni potrebbe ricevere una buona notizia. Con un cielo come il tuo non te ne starai di certo fermo! L’importante sarà evitare nuove dispute, specie in amore. Venerdì 17 e sabato 18 saranno 48 ore particolarmente proficue.

Vergine

La settimana partirà con il piede sbagliato. Lunedì 13 servirà la massima cautela, soprattutto in amore. Cerca di mantenere la calma, soprattutto in amore. Sarai pieno di forza, ma dovrai fare i conti con il Sole e Marte in quadratura che porteranno piccole difficoltà o blocchi nel lavoro, con un contratto. Per fortuna, dalla tua parte avrai Venere e Mercurio a darti una mano. Sarà possibile recuperare una bella complicità di coppia. A tal proposito, molto accattivanti saranno martedì 14, mercoledì 15 e giovedì 16 dicembre.

Bilancia

Secondo le previsioni astrali di Paolo Fox la tua settimana inizierà piuttosto male: lunedì 13 la Luna in opposizione ti renderà particolarmente nervoso e frastornato. Si preannuncia una settimana impegnativa, in cui rischierai di discutere spesso. Ecco, perché ti converrebbe rimandare gli incontri più faticosi, saltare qualche appuntamento di lavoro. Per fortuna nelle prossime ore Marte tornerà attivo e ti darà nuove forza. Domenica 19 servirà estrema cautela nei rapporti con gli altri: mantenere la calma sarà un’impresa ardua!

Scorpione

Lunedì 13 comincerà una settimana che ti vedrà tra i segni più forti. Mercurio raggiungerà Venere in Capricorno: ottima notizia! Anche se dovessi avere ancora piccoli contrasti, riuscirai a superarli con facilità. Servirà un po’ di prudenza in più solo nella parte centrale della settimana. tra martedì e mercoledì, per via di una Luna contraria. Domenica 19 si prospetta una giornata particolarmente stuzzicante in amore.

Sagittario

La settimana comincerà con un lunedì 13 alquanto nervoso. Nelle prossime ore ti servirà particolare prudenza, perché sarai molto irrequieto e insofferente, in amore o nel lavoro. Cerca di mantenere la calma! Anche se vorresti vedere già dei cambiamenti, dovrai aspettare la prossima primavera. A marzo sarà possibile fare qualcosa di nuovo e importante! Occhio alle giornate di venerdì 17 e sabato 18, perché la Luna sarà in opposizione!

Capricorno

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox la settimana comincerà alla grande. Lunedì 13 Mercurio entrerà nel tuo segno, dove si trova già Venere. Sarà un’altra settimana molto importante in cui potrai fare progetti per il futuro, sia in amore, sia nel lavoro. Lunedì Mercurio nel segno, martedì 14, mercoledì 15 e giovedì 16 la Luna in ottimo aspetto: insomma, sarai uno fra i segni più forti delle prossime giornate!

Acquario

Lunedì 13 Marte inizierà un bel transito che dovrebbe regalarti più forza e coraggio. Meno male, perché in questi giorni la tua forma fisica non è stata delle migliori! Dovresti riguardarti di più, non strapazzarti troppo! Venerdì 17 e sabato 18 si preannunciano due giornate ricche di vitalità, idee vincenti e voglia di amare, grazie a una magnifica Luna. Saranno favoriti i nuovi incontri.

Pesci

La settimana sarà piuttosto interessante. Lunedì 13 Mercurio inizierà un passaggio positivo che potrebbe aiutarti a risolvere questioni di lavoro. Venerdì 17 e sabato 18, però, occorrerà la massima cautela, specialmente nel lavoro: cerca di non rovinare tutti gli sforzi compiuti finora, anche se avrai la sgradevole sensazione di non essere ascoltato dagli altri. A volte ti fai dei film da solo! Lascia correre, piuttosto e concentrati sulla fine del mese, perché Giove approderà nel tuo segno e ti regalerà nuove, importanti opportunità.