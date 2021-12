Siamo abituati ad associare l’attenzione con la serietà e la concentrazione, sopratutto quando si tratta di imparare o gestire qualcosa, dote che in molti casi, sopratutto da adulti risulta fondamentale in pressochè qualsiasi ambito. Una società così rapida e frenetica come quelle moderna in pratica “richiede” una soglia dell’attenzione sempre elevata, e ciò va a vantaggio di chi è portato naturalmente a stare sempre “sull’attenti”. Quali sono i segni più attenti dello zodiaco?

I cinque segni più attenti dello zodiaco: ecco la classifica

Nonostante l’attenzione viene sicuramente “modificata” con il corso degli anni, ed è influenzata dalle esperienze, alcuni segni zodiacali sono noti per essere estremamente percettivi. Ecco quelli più attenti in assoluto dello zodiaco.

Toro

Non è machiavellico ma estremamente sensibile ad ogni possibile cambiamento che influenza anche solo marginalmente la sua vita. Toro rappresenta una personalità che appare a tratti esplosiva ma che in realtà rivela solo parzialmente il proprio carattere con le emozioni. Per il resto è tutto un “ragionare”.

Capricorno

Estremamente efficienti ed utili sul lavoro, Capricorno fa dell’attenzione una sorta di necessità fin da quando è molto giovane: riesce ad arrivare in anticipo su molte situazioni semplicemente calcolando prima degli altri tutte le possibili dinamiche. Amici fidati ma a volte un po’ troppo distaccati.

Bilancia

I “diplomatici”, apparentemente disinteressati e sempre neutrali in realtà sorprendono per lucidità ed intuito, peculiarità che contraddistinguono questo segno anche simbolicamente molto equilibrato e serafico.

Cancro

Può sembrare strano trovarlo in classifica ma Cancro si “autostimola” e questo lo porta ad essere presente in lista: ha capito che solo restando reattivi ed attenti è possibile ottenere risultati degni di nota e perciò essere preso in considerazione.

Vergine

In cima alla classifica non poteva che esserci Vergine, il segno che più di tutti è un vero perfezionista, meticoloso ed accorto in tutto e per tutto. A volte riesce a “prevedere il futuro“, ma solo perchè è estremamente intuitivo.