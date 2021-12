La calma, così come la pazienza, è la virtù dei forti, recita un vecchio adagio, e si tratta di qualcosa che ha un fondo di verità sicuramente, visto che il grado di maturità ed affidabilità spesso è dettato proprio dal grado di stabilità emotivo che fin dalla tenera età alcune persone dimostrano di avere in maniera più “naturale” rispetto alla media.

I cinque segni più calmi dello zodiaco: ecco la classifica

Una persona calma tende ad essere anche maggiormente ragionativa e lucida rispetto ad una controparte più instabile. Nonostante si tratti di un tratto dettato da vari fattori, alcune personalità sono decisamente più calme di altre: ecco i segni più calmi dello zodiaco.

Vergine

Molto pacato, tranquillo in apparenza ma anche in sostanza, anche se molti nati sotto questo segno hanno “imparato” quest’arte con il tempo. In realtà sarebbero anche piuttosto emotivi ma è estremamente raro vederli mentalmente instabili. Grandi lavoratori e personalità carismatiche proprio perchè riescono a risultare pacati.

Capricorno

Leggermente più emotivi, ma in maniera quasi analoga a Vergine riesce ad avere una sorta di “pilota automatico” in fatto di calma emotiva. Chi li conosce davvero sa che si tratta di una personalità estremamente complessa

Bilancia

Diplomatici nati, realmente poche preoccupazion riescono a scalfire la loro corazza emotiva ma non sono assolutamente insensibili o freddi, ma hanno un autocontrollo estremamente raffinato, oltre ad essere in possesso di una spiccata dose di empatia.

Toro

Orgoglioso e apparentemente poco emotivo, istintivamente è portato a dare un esempio di forza e carattere e quindi è solito ostentare calma in maniera estremamente naturale. Il sangue freddo rappresenta una delle sue peculiarità più note ed apprezzate.

Sagittario

Probabilmente il più calmo e riflessivo di tutti è il Sagittario che non ha neanche bisogno di ostentarlo minimamente. Spesso gli esponenti di questo segno sono noti per seguire terapie di rilassamento e raramente manifestano nervosismo.