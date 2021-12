Oroscopo Branko domani, 14 dicembre 2021: tutti i segni zodiacali

Ecco l’oroscopo di Branko per domani martedì 14 dicembre 2021. La settimana è appena cominciata, ma già ha portato novità eclatanti tra le stelle. Se vuoi scoprire quali soprese soprese riserveranno le stelle, leggi le seguenti anticipazioni condivise dallo stimato astrologo di RDS e de Il Messaggero. Ecco, per chi vuole un’anteprima sulla prossima giornata, l’oroscopo di Branko per domani, rivolto a tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo Branko domani: i primi quattro segni

ARIETE: secondo l’oroscopo di Branko domani potresti imbatterti in un amore straniero. Stai vivendo un momento molto dinamico, sono aumentati i contatti con l’estero, i viaggi. Marte in Sagittario potrebbe stuzzicare la tua natura passionale. Preparati, perché nelle prossime ore tutto sarà possibile!

TORO: domani avrai la Luna, Venere e Mercurio favorevoli. Nei prossimi giorni il settore meglio illuminato dalle stelle sarà quello legato all’estero. Dovresti pianificare un viaggio, impostare proficui affari per gestire al meglio il patrimonio famigliare. Chissà che non trovi spazio per sistemarlo e aumentarlo proprio in paesi lontani!

GEMELLI: domani sarà una giornata fruttuosa per le relazioni, gli incontri e le collaborazioni. Dovresti sfruttarla al massimo, cercando nuovi contatti, perché potrebbero tornarti utili in futuro. Marte in opposizione ti obbligherà a usare più cautela nei rapporti, specie nel posto di lavoro, altrimenti rischierai piccoli scontri.

CANCRO: Come indica l’oroscopo di Branko domani potresti cominciare ad avvertir una certa stanchezza fisica dovuta a Marte, che non sarà negativo, ma sosterà nel settore della salute. Sarai più sensibile ai piccoli disturbi fisici, ai mali di stagione. Meglio fare attenzione.

Previsioni astrologiche domani: i quattro segni centrali

LEONE: da domani respirerai un’atmosfera più leggera e ottimista. Marte in ottima posizione ti regalerà nuova energia, che ti servirà per riprenderti, per recuperare, ma anche per costruire. Potrai ricominciare da capo, anche se hai vissuto una grossa crisi. Basterà muoversi a piccoli passi.

VERGINE: domani Mercurio non sarà più contrario, In più avrai dalla tua parte la Luna e Venere. Finalmente si calmeranno le dispute e le incomprensioni in famiglia, tra genitori e figli. Riuscirai a comunicare meglio le tue esigenze, le tue ragioni, con più calma e lucidità.

BILANCIA: secondo le previsioni astrali di Branko domani con Venere e Mercurio in Capricorno potrebbero nascere nuove tensioni o divergenze in famiglia, tra figli o fratelli. Sarà una giornata da affrontare con molta prudenza, evitare le provocazioni inutili.

SCORPIONE: domani sarà una giornata particolarmente proficua per le compravendite: dovresti approfittarne! Mercurio in Capricorno faciliterà la firma di compromessi e accordi, ti aiuterà a orientarti nel labirinto della burocrazia per ottenere i permessi e i documenti necessari.

Le anticipazioni di Branko: quattro segni finali

SAGITTARIO: domani dovresti mirare al guadagno. Venere nel segno del Capricorno si occuperà soprattutto del tuo settore dei soldi e intende incrementare il tuo piccolo tesoro. Anche Mercurio lavorerà per te: nei prossimi giorni sarà un vero affarista, un abile commerciante.

CAPRICORNO: come anticipa l’oroscopo di Branko domani potrai cominciare ad aprirti verso l’altro. Il 2021 ti ha insegnato molte cose nel campo dei sentimenti. Adesso sei molto più aperto, empatico e generoso, deciso a espandere il tuo affetto verso le persone vicine.

ACQUARIO: domani ci saranno nuove energie a sostenerti, con Marte di nuovo attivo. Potrai dedicarti agli altri, alle persone che ami, compiere qualche atto di generosità per dimostrare il tuo affetto. Nei prossimi tre giorni ti converrà riposare un po’ di più, non stancarti troppo.

PESCI: domani dovresti raccogliere tutto il tuo coraggio e osare negli affari. Hai da poco iniziato un periodo molto importante che potrebbe perfino rivoluzionare la tua vita. Ciò che conta sarà non restare bloccati, non crogiolarsi nel passato, ma seminare in vista del prossimo anno.