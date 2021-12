Oroscopo domani Branko e Paolo Fox: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro – 14 dicembre

Ecco l’oroscopo di Branko e Paolo Fox, di domani martedì 14 dicembre 2021. La Luna illuminerà la giornata dei segni di terra dal Toro, mentre Marte regalerà nuova energia ad Ariete, Sagittario e Leone. Vuoi saperne di più? Leggi le seguenti anticipazioni astrologiche per la giornata di venerdì. Di seguito, ti proponiamo una piccola anteprima, ricavata dall’oroscopo per domani dei due famosi astrologi, Branko e Paolo Fox.

Oroscopo domani Branko: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Come prevede l’oroscopo di Branko domani l’Ariete potrebbe imbattersi in un amore straniero, tanto inaspettato quanto travolgente. Queste stelle parlano di opportunità legate a paesi lontani, contatti, incontri interessanti. Per il Toro si preannuncia un giorno particolarmente fruttuoso per gli affari. Nelle prossime ore potrebbe esserci un’opportunità di guadagno oltre i confini nazionali. Domani i Gemelli dovrebbero muoversi, cercare nuovi contatti, nuove collaborazioni, mentre per il Cancro sarà un martedì piuttosto fiacco. Nel corso della giornata potrebbe emergere una profonda stanchezza fisica.

Oroscopo domani Paolo Fox: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani l’Ariete dovrebbe mettere in un angolo rimpianti, recriminazioni legate al passato e concentrarsi sul prossimo anno. È tempo di seminare, perché avrà un raccolto molto generoso! Il Toro domani avrà dalla sua parte la Luna, Mercurio e Venere. Se non hai già trovato un giusto equilibrio tra profitti e spese, dovrebbe provare a raggiungerlo ora. Domani i Gemelli saranno piuttosto sottotono. Forse stanno facendo troppe cose nello stesso tempo e hanno bisogno di riposare un po’ di più. Con il Sole e Marte in opposizione nei prossimi giorni sarà facile vivere nuovi contrasti con qualcuno. Servirà prudenza. Infine, domani il Cancro continuerà a sentire un profondo malcontento che lo affligge da alcuni mesi. Potrebbe riguardare il lavoro o il rapporto di coppia: sarebbe meglio fare attenzione, non sollevare polveroni inutilmente.