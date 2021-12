Oroscopo domani Branko e Paolo Fox: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione – 14 dicembre

Leggi l’oroscopo di Branko e Paolo Fox per domani, martedì 14 dicembre 2021. La settimana è partita da pochissimo eppure ha già riservato molte soprese nel cielo. Come influiranno sui quattro segni centrali dello zodiaco i nuovi transiti dei pianeti? Se vuoi scoprirlo fin d’ora, dai un’occhiata alla seguente anteprima, tratta dall’oroscopo per domani dei due stimati astrologi Branko e Paolo Fox.

Oroscopo domani Branko: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani il Leone sarà inondato di una nuova energia proveniente da un magnifico Marte in Sagittario. Sarà un’energia utile per recuperare, ma anche per iniziare a costruire da capo. La Vergine riuscirà a comunicare più serenamente in famiglia, a farsi le proprie ragioni con più calma e lucidità. Domani la Bilancia potrebbe avere qualche momento di tensione, piccole dispute in casa, tra figli o fratelli. Meglio usare particolare cautela. Infine, per lo Scorpione si preannuncia una giornata particolarmente proficua negli affari, nelle trattative. Le stelle favoriranno le compravendite: se da tempo sta pensando di acquistare o vendere un bene, dovrebbe approfittarne.

Oroscopo domani Paolo Fox: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani il Leone avrà una giornata di grandi pulizie. Nelle prossime ore comincerà a volersi depurare dalle relazioni, dai pensieri e dalle persone tossiche, negative. È tempo di costruire una nuova vita, alleggerita dai fardelli inutili. Per la Vergine si prospetta una giornata interessante. Con i nuovi passaggi nel segno del Capricorno ritroverà energia e lucidità che dovrebbe sfruttare, dandosi da fare, mettendosi in gioco. Ci saranno buone opportunità per lei, sia nel lavoro, sia in amore. La Bilancia domani sarà ancora molto in apprensione, preoccupata per qualcosa. In realtà, non sarà ferma, ma come stanno procedendo le cose, non le va a genio! Occorrerà mantenere la calma e non lasciarsi sopraffare dalla sua agitazione interiore. Infine, domani lo Scorpione avrà ancora una bella forza, nonostante la Luna in opposizione. Si profila un martedì molto attivo.