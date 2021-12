Oroscopo e Classifica dei segni zodiacali di oggi, 13 dicembre 2021

Leggi l‘oroscopo e la classifica dei segni zodiacali di oggi, lunedì 13 dicembre 2021. La Luna sarà ancora nel segno dell’Ariete, mentre Marte saluterà lo Scorpione per spostarsi nel cielo del Sagittario. Vuoi saperne di più? Dai un’occhiata all’oroscopo di oggi e la nostra astro-classifica, con tutti i segni: dal più sfortunato al più fortunato.

Posizioni basse

12° – Bilancia

Secondo l’oroscopo e la classifica di oggi la Luna in opposizione potrebbe provocare qualche momento di tensione intorno a te. Forse avresti solo bisogno di più dimostrazioni di affetto da parte degli altri. Sforzati, però, di non chiuderti in te stesso: troppa solitudine ti farà sentire peggio! Prova piuttosto a cercare un maggiore equilibrio interiore.

11° – Cancro

Oggi sarai ancora sovrappensiero, piuttosto agitato. Il fatto è che in questo periodo senti mancarti le certezze, nel lavoro o in famiglia. Sforzati di non sollevare polveroni inutilmente, anche se sarai nervoso, perché non faranno che aggravare le cose. Forse sarà necessario affrontare dei cambiamenti coraggiosi, per sbloccare alcune situazioni di stallo.

10° – Gemelli

Oggi Marte entrerà nel segno del Sagittario: non sarà un bel transito, tutt’altro! Il pianeta rosso diventerà opposto. D’ora in avanti dovrai fare impegnarti per controllare i tuoi nervi nel posto di lavoro e in famiglia. Se dovrai discutere di questioni gravose, ti converrà aspettare giovedì, quando il tuo umore sarà migliore.

9° – Vergine

Come anticipa l’oroscopo e la classifica di oggi Marte raggiungerà il Sole in una punto del cielo non favorevole. Questo passaggio comporterà qualche complicazione o ritardo nel lavoro, negli accordi. Forse deciderai perfino di non fare nel 2022 quello che stai facendo ora o di cambiare qualcosa. Per fortuna, nei prossimi giorni ritroverai una bella carica di energia.

Posizioni medie

8° – Sagittario

Oggi sarai decisamente intrattabile. Starti vicino sarà un’impresa ardua! Ti converrà provare ad avere calma e sangue freddo in amore e nel lavoro, anche se l’insofferenza salirà alle stelle. Cerca di non agire d’impulso, non infilarti in situazioni sentimentali complicate. Anche sul fronte lavorativo occorrerà pazienza, se non vedrai nell’immediato i risultati che vorresti.

7° – Pesci

Oggi dovrai metterti nell’ottica di non pensare più al passato, ma cominciare a seminare in vista di gennaio e febbraio, due mesi molto importanti. Sia in amore, sia nel lavoro, potrebbero arrivare novità entusiasmanti, ma tu dovrai predisporti per accoglierle nella tua vita. Prova a farti scivolare ogni cosa addosso e rimani focalizzato sul tuo futuro.

6° – Scorpione

Secondo l’oroscopo di oggi avrai una forza invidiabile. Ti tornerà utile, se nel corso della giornata dovrai affrontare qualche piccola disputa o complicazione. Verso serata potrebbe emergere un po’ di stanchezza fisica. Meglio non fare le ore piccole. Avrai modo di recuperare il divertimento durante il weekend, perché si preannuncia molto stimolante.

5° – Acquario

Oggi avrai buone stelle, Giove e Saturno saranno sempre nel tuo segno, eppure stai andando incontro a giornate di alti e bassi. Servirà particolare cautela, per evitare contrasti e polemiche inutili. Anche dal punto di vista fisico, dovrai avere maggiore riguardo, non strapazzarti troppo.

4° – Toro

Oggi sarà importante non lasciarsi sopraffare dalle preoccupazioni pratiche, ma dare più spazio all’amore. D’ora in avanti avrai due alleati di tutto rispetto sostenere la tua vita sentimentale e relazionale: Venere e Mercurio. I cuori solitari dovrebbe sfruttare le prossime giornate per uscire allo scoperto e incontrare nuova gente.

Podio

3° – Ariete

Come indica l’oroscopo di oggi e la classifica oggi la Luna sarà ancora nel tuo segno, il Sole e Marte nel cielo dell’amico Sagittario. Si preannuncia un inizio settimana col botto, pieno di vitalità e di stimoli. Potrai portare avanti i tuoi progetti con successo, anche se per vedere la vera grande svolta nella tua vita, dovrai attendere la prossima primavera.

2° – Leone

Oggi Marte e il Sole saranno in aspetto favorevole. Come effetto, sarai carico di forza e grinta che ti serviranno per vincere nuove sfide, proprio come piace a te. D’ora in avanti andrai incontro a un periodo molto promettente, soprattutto in amore. Le coppie più solide potranno cominciare a fare grandi progetti.

1° – Capricorno

Oggi Mercurio raggiungerà il tuo segno, accanto a Venere. Per te inizierà una fase molto fortunata in cui avrai la complicità del pianeta dell’amore e del pianeta degli affari. Cosa volere di più! Se nelle prossime ore sentirai il bisogno di stare un po’ da solo, sarà solo per riflettere e programmare i prossimi passi da compiere.