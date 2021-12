Oroscopo Paolo Fox domani, 14 dicembre 2021: tutti i segni zodiacali

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani martedì 14 dicembre 2021. La Luna raggiungerà il segno del Toro e regalerà una buona vitalità ai segni di terra. Marte sarà in Sagittario. Vuoi scoprire di più? Leggi le seguenti anticipazioni condivise dallo stimato astrologo di Radio Lattemiele. Ecco, per chi vuole un’anteprima sulla giornata di domenica, l’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolto a tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox domani: i primi quattro segni

ARIETE: secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani dovresti cominciare a pensare cosa fare il prossimo anno, quali obiettivi realizzare e mettere da parte ripensamenti e rimpianti. Anche se in passato hai fatto qualche sbaglio per troppa fretta o per distrazione, adesso puoi iniziare a recupera il tempo perso. Questa settimana non ti offrirà novità clamorose, ma ti permetterà di seminare in vista del futuro. In amore qualcosa non va, manca l’attenzione di una volta.

TORO: domani avrai dalla tua parte due grandi alleati astrali: Venere e Mercurio. L’ideale sarebbe se tu fossi riuscito a trovare un giusto equilibrio tra entrate e uscite, tra profitti e spese, perché questo resta il punto cruciale su cui focalizzarsi. Nel lavoro sarà possibile cambiare un aspetto che non funziona oppure tutto quanto, ricominciare da capo studiando strategie migliori.

GEMELLI: domani sarai ancora un po’ giù di corda, fiacco, forse per via delle molte cose che stai cercando di mandare avanti. Purtroppo il Sole e Marte saranno in opposizione: questo vorrà dire alcuni possibili contrasti con una o più persone, forse nel lavoro o in famiglia. Dovrai impegnarti per risolverli. L’importante, in ogni caso, sarà non riversarli nel rapporto di coppia.

CANCRO: Come indica l’oroscopo di Paolo Fox domani continuerai a fare i conti con un malessere che ti porti dietro da almeno due mesi. Per qualcuno si tratterà di troppe spese, un po’ di insoddisfazione nella relazione di coppia. Per qualcun altro sarà dovuto al lavoro, a progetti non decollati. Poi ci sarà chi sarà riuscito anche a sbarazzarsi di un grande peso e chi ha vissuto una grossa crisi e ora ha paura a ricominciare, non ha fiducia nell’amore.

Previsioni astrologiche domani: i quattro segni centrali

LEONE: domani sarà una giornata di disintossicazione, ossia ripulirai la tua vita dei tuoi nemici e di un passato in cui non ti riconosci più. In realtà, a guardare bene, questo lavoro di depurazione hai cominciato a farlo già da qualche giorno. Tra martedì e mercoledì ti occorrerà un po’ di attenzione in più, se frequenterai un Acquario o un Toro, perché rischierai di battibeccare facilmente.

VERGINE: domani sarai aiutato da stelle molto buone. In questo momento hai molta energia e lucidità: dovresti approfittarne, per darti da fare. Nelle prossime giornate potrai cominciare a lavorare su qualcosa di nuovo, perché sarà facile che ti regalerà grandi soddisfazioni. Anche in amore potrebbero esserci occasioni interessanti ad aspettarti: sta a te aprirti agli altri.

BILANCIA: secondo le previsioni astrali di Paolo Fox domani è probabile che sarai ancora molto preoccupato per qualcosa. Non sarai bloccato, le cose stanno procedendo, ma non come vorresti tu! Potresti sentirti poco motivato, coinvolto oppure stai vivendo dei dissapori con chi vive intorno a te. In amore e in famiglia servirà più calma e attenzione.

SCORPIONE: domani la Luna sarà opposta, ma non dovrai temere grossi problemi. Ti aspettano 24 ore attive, piuttosto dinamiche, ma tu hai ritrovato forza e da settimane stai combattendo per superare ogni sfida nuova. I prossimi giorni potrebbero regalarti qualche piccolo colpo di fortuna, specie sabato e domenica prossima, quando il cielo sarà molto favorevole anche per quel che riguarda i sentimenti.

Le anticipazioni di Paolo Fox: i quattro segni finali

SAGITTARIO: domani avrai emozioni contrastanti, alti e bassi, Forse hai in ballo qualcosa di bello, un concorso, un evento che ti entusiasma e ti innervosisce nello stesso tempo. Chi in amore sta vivendo una storia un po’ soffocante, non si sente del tutto libero oppure sta gestendo la gelosia del partner, avrà una gran voglia di più libertà, non solo fisica, ma anche di testa. In questi giorni qualcosa potrebbe frenare la tua natura libera e avventuriera.

CAPRICORNO: come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani la Luna, Venere e Mercurio saranno in ottimo aspetto. Sarà una giornata di grande forza, un po’ come tutta la settimana. Potresti prenderti delle belle soddisfazioni, sia nel lavoro, sia in amore, a patto che tu non decida di isolarti troppo a lungo. Stai vivendo un periodo molto promettente, anche per i sentimenti, gli incontri.

ACQUARIO: domani, mercoledì e giovedì saranno tre giorni da affrontare con molta calma e attenzione. Dovrai fare i conti con molta stanchezza. Anche se non mancherà la motivazione, la voglia di andare avanti, in questo momento potresti sentire parecchio il peso delle tante responsabilità. Stringi i denti! A partire da venerdì recupererai molto, ma nel frattempo prova a riguardarti!

PESCI: stai vivendo una vera e propria rivoluzione personale. Il prossimo anno sarà un anno di grandi cambiamenti, novità eclatanti. Ci sarà perfino chi troverà il coraggio di buttare via tutto quello che non gli piace più e ripartire da zero. Anche se avrai ancora dispute in famiglia, specie con Sagittario e Gemelli, dovresti lasciare correre. Buttarti alle spalle il pessimismo, le delusioni, il passato e guardare al futuro. In amore il 2022 potrebbe spingerti a prendere decisioni grandi.