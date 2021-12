Siamo naturalmente portati ad essere attratti alle personalità piene di allegria, ossia da chi per natura caratteriale viene spesso “contagiato” dal buonumore diffuso, al punto da condizionare anche chi ha intorno. E’ difficile definire cosa renda una persona maggiormente allegra rispetto ad un’altra, visto che non necessariamente l’allegria risulta essere strettamente legata alla felicità.

I cinque segni più allegri dello zodiaco: ecco la classifica

Un atteggiamento positivo e “leggero” spesso riesce a far “dimenticare” anche le problematiche personali, ecco perchè gli allegri sono spesso associati alla spensieratezza. Si tratta di uno stato d’animo complesso, che è difficile associare ad una personalità specifica, anche se lo zodiaco può senz’altro aiutarci.

Toro

Quando si parla di spensieratezza e allegria, spicca il Toro che non è il maggiormente “incanalato” caratterialmente ma rappresenta spesso uno spirito difficile da inquadrare. In realtà Toro vuole poche cose, non è legato ai beni materiali ed è continuamente alla ricerca del buonumore. Per questo riesce ad essere spesso allegro, come se avesse “imparato” a farlo.

Gemelli

Diverso lo stato d’animo allegro “generato” dai Gemelli che fin dall’adolescenza tende a farsi un’idea precisa della propria carica umorale, riuscendo a trovare il lato spiritoso e leggero della vita, riuscendo ad influenzare chi ha intorno. Gemelli è di grande compagnia anche per questo motivo.

Sagittario

Estremamente allegro perchè altrettanto estremamente sensibile: Sagittario è una personalità sfaccettata che però istintivamente vuole dare un’impressione tendenzialmente positiva di se, e non ama creare grattacapi. Trae grande soddisfazione nell’elargire positività agli altri.

Bilancia

Equilibrato e solare, Bilancia è esattamente come appare, leggero, amorevole e caritatevole ma assolutamente non “depressivo”, visto che anche se è giù di morale riesce in poco tempo a ristabilire un ordine mentale e trovare allegria.

Acquario

Un perfetto equilibrio tra la l’essere sognatore e l’essere razionale, Acquario è un segno molto forte e sicuro ma che istintivamente da una sensazione di estrema positività: per questo sono tra le migliori compagnie in assoluto, riuscendo ad allontanare lo stress.