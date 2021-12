Oroscopo Branko domani, 15 dicembre 2021: tutti i segni zodiacali

Ecco l’oroscopo di Branko per domani mercoledì 15 dicembre 2021. Il tempo scorre rapido e ci accompagna già a metà settimana. Se vuoi scoprire quali novità sorprendenti riserveranno le stelle ai segni dello zodiaco, leggi le seguenti anticipazioni condivise dallo stimato astrologo di RDS e de Il Messaggero. Ecco, per chi vuole un’anteprima sulla prossima giornata, l’oroscopo di Branko per domani, rivolto a tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo Branko domani: i primi quattro segni

ARIETE: secondo l’oroscopo di Branko domani avrai un’idea fissa in testa che ti indurrà ad andare avanti, anche se i risultati non si vedono ancora. Servirà pazienza. Da giorni i pianeti in Capricorno occupano il punto dell tuo oroscopo che parla di successo e ambizione e stimolano fortemente la tua voglia di farcela.

TORO: domani scatterà un deciso passo in avanti. Mercurio si sposterà in Capricorno e diventerà tuo amico. Marte lascerà la posizione opposta per traslocare nel segno del Sagittario: un transito che ti libererà di un peso che sentivi addosso da tempo.

GEMELLI: domani sarà una giornata migliore, rispetto a quella appena trascorse. Potrai cominciare a risalire la china a patto che tu metta da parte la razionalità, per assecondare l’intuito. Non sottovalutare nessuna ispirazione improvvisa: potrebbe portarti lontano!

CANCRO: Come indica l’oroscopo di Branko domani sarà importante staccare la spina dai problemi, dalle preoccupazioni pratiche e provare a rilassarsi un po’. Le stelle favoriranno i rapporti con gli altri, le conoscenze, le amicizie, i contatti: non chiuderti in te stesso!

Previsioni astrologiche domani: i quattro segni centrali

LEONE: domani dovrai cercare di diventare più concreto. Adesso che hai ritrovato la lucidità mentale e una bella energia, dovrai darti da fare per costruire. Chi ha vissuto una rottura dolorosa, dovrebbe verificare se ci saranno le condizioni necessarie per un nuovo inizio.

VERGINE: domani potrai partire in missione alla ricerca di nuove soddisfazioni da portare a casa. Con Mercurio e Venere in ottimo aspetto qualsiasi traguardo sarà raggiungibile, sia nella vita professionale, sia nella vita sentimentale.

BILANCIA: secondo le previsioni astrali di Branko domani ci sarà da discutere di questioni delicate, forse di un patrimonio di famiglia, beni in comune. Occorrerà provare a mantenere la calma e il sangue freddo, trovare un accordo al più presto.

SCORPIONE: domani ti aspetta una giornata valida, anche se la Luna in opposizione potrebbe comportare qualche piccola divergenza in famiglia. Nelle prossime ore potresti scontrarti con un coniuge particolarmente cocciuto, con qualche famigliare anziano o dei figli piccoli capricciosi. Sii paziente.

Le anticipazioni di Branko: quattro segni finali

SAGITTARIO: domani si preannuncia una giornata molto proficua. Nel corso della giornata potrebbe spuntare un’opportunità imperdibile: un nuovo incarico allettante. Sarà merito dello zampino di Mercurio, da pochi giorni nel segno del Capricorno.

CAPRICORNO: come anticipa l’oroscopo di Branko domani sarai uno fra i segni più forti dello zodiaco. Con la Luna in aspetto favorevole, Venere e Mercurio nel segno ti aspetteranno momenti ricchi di una passione gentile, di tenerezza e complicità. I cuori solitari dovrebbero uscire allo scoperto e guardarsi attorno.

ACQUARIO: domani sarà una giornata piuttosto complicata. Nel corso di questo mercoledì Urano potrebbe provocare un problema con la tecnologia. Forse s’incepperà il computer, si guasterà lo smartphone o avrai qualche difficoltà con i social. Cerca di non perdere la pazienza.

PESCI: domani chi è coinvolto in una trattativa di lavoro importante, riuscirà a strappare un sì. L’importante sarà procedere con fiducia e determinazione, perché le chance di ottenere una risposta positiva saranno molte. Non tirarti indietro!